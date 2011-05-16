ابراهیم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ادعاهای درگیری طائفه ای میان مردم بحرین تصریح کرد: مشکل مردم بحرین و نظام حاکم در این کشور مشکل طایفه ای و مذهبی نیست بلکه یک سری خواسته های مشروع مطرح است که باید به آن پاسخ داده شود.

وی افزود: حق مردم برای رسیدن به دموکراسی ، مردمسالاری و آزادی و دادن فرصت کامل به آنان برای مشارکت در امور و ساختار سیاسی به صورت واقعی و متوازن درخواست های اصلی مردم بحرین است.

رئیس ائتلاف وطنی عراق تصریح کرد: آنچه که بحرینی ها مدعی هستند مبنی بر طائفه ای بودن این مسائل درست و قابل قبول نیست و ما آن را رد می کنیم.

جعفری با ابراز امیدواری به توجه دولت بحرین به خواست مردم این کشور افزود: امیدواریم این آغازی برای اصلاحات اساسی در بحرین باشد و ما امیدواریم که این کشور کانون پیشرفت و همکاری و محبت و صلح و ارامش باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که مردم بحرین از این فتنه ای که نظام بحرینی باعث آن شده خارج شوند.

این فعال سیاسی عراقی در خصوص زمان اخراج منافقین از عراق عنوان کرد: خروج منافقین درخواست و خواسته ملی مردم عراق است و از ابتدای سقوط رژیم صدام، مردم می خواستند این سازمان تروریستی اخراج شوند.

جعفری گفت: تمام قومیت های عراق خواستار اخراج منافقین اند.

وی در پایان گفت: مردم عراق هیچ سابقه ذهنی خوبی از منافقین ندارند و به همین دلیل خواستار اخراج آنان هستند.