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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۰

میزان افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها/ شاخص‌های افزایش حقوق کارکنان

میزان افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها/ شاخص‌های افزایش حقوق کارکنان

معاون وزیر علوم از ابلاغ افزایش 150 تا 250 هزار تومانی حقوق ماهانه کارکنان دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: میزان دقیق افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه، کارایی و بهره‌وری آنها محاسبه می‌شود.

مهدی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها از ابتدای شروع برنامه پنجم توسعه یعنی از اول اسفند ماه 89 ابلاغ و اجرایی شد.

رئیس مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم در تبیین اینکه چطور افزایش حقوق جداگانه‌ای برای کارکنان دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: دانشگاه‌ها را نمی‌توانیم با سایر دستگاه‌ها مقایسه کنیم چون مأموریت‌شان متفاوت است و تحولاتی که در کشور انجام می‌شود به دست دانشگاه‌ها است بنابراین ظرفیت، ساختار و راهکارهای لازم هم باید داشته باشد لذا وقتی از دانشگاه این توقع را داریم باید مقررات خاصی هم برایش ببینیم.

وی خاطرنشان کرد: البته هر دستگاهی برای خودش وظایف و جایگاه خود را دارد اما جایگاه دانشگاه به عنوان کارخانه انسان‌سازی والای همه اینها است.

کد مطلب 1312637

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