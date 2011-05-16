مهدی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها از ابتدای شروع برنامه پنجم توسعه یعنی از اول اسفند ماه 89 ابلاغ و اجرایی شد.

رئیس مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم در تبیین اینکه چطور افزایش حقوق جداگانه‌ای برای کارکنان دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: دانشگاه‌ها را نمی‌توانیم با سایر دستگاه‌ها مقایسه کنیم چون مأموریت‌شان متفاوت است و تحولاتی که در کشور انجام می‌شود به دست دانشگاه‌ها است بنابراین ظرفیت، ساختار و راهکارهای لازم هم باید داشته باشد لذا وقتی از دانشگاه این توقع را داریم باید مقررات خاصی هم برایش ببینیم.

وی خاطرنشان کرد: البته هر دستگاهی برای خودش وظایف و جایگاه خود را دارد اما جایگاه دانشگاه به عنوان کارخانه انسان‌سازی والای همه اینها است.