رئیس صندوق رفاه دانشجویان در گفتگو با مهر خبر داد: تسهیلات وزارت مسکن برای خوابگاه سازی/ اعطای زمین به بخش خصوصی

کیوان مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: بحث واگذاری زمین از طریق وزارت مسکن در مکان‌هایی که زمین مناسب موجود است از امتیازاتی در نظر گرفته شده برای بخش خصوصی است که در بحث واگذاری خوابگاه‌های دانشجویی دنبال می‌شود.



رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره موقعیت این زمین‌ها از این نظر که در داخل یا حومه شهرها در نظر گرفته شوند نیز گفت: محل این زمین‌ها بیشتر در نزدیک‌ترین موقعیت به دانشگاه مدنظر است تا بحث ایاب و ذهاب دانشجویان از خوابگاه به دانشگاه مشکل نشود.

وی در تشریح ضرورت حمایت و تشویق بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه خوابگاه‌های دانشجویی غیردولتی گفت: توجه به توانمند کردن بخش خصوصی، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه خوابگاه‌های دانشجویی از جدی‌ترین مباحث صندوق رفاه دانشجویان در زمینه واگذاری خوابگاه‌های دانشجویی به بخش خصوصی است.

مرادیان خاطرنشان کرد: فراهم آوردن زیرساخت‌ها به منظور ایجاد انگیزه جدی برای بخش خصوصی است تا توجیه برای سرمایه‌گذاری این بخش در زمینه خوابگاه‌های دانشجویی بالا رود و بخش خصوصی نگرانی نداشته باشد تا در نهایت هزینه تمام‌شده برای دارندگان خوابگاه‌های خصوصی و در نتیجه اجاره بهای خوابگاه‌های غیردولتی به حداقل برسد.

به گزارش مهر، هفته خوابگاه‌های دانشجویی از جمعه 23 اردیبهشت ماه با شعار خوابگاه‌سازی، ارزش اسلامی، نیاز ملی آغاز شد. روز دوم این هفته 24 اردیبهشت ماه تحت عنوان خوابگاه، خانواده و فرهنگ، روزسوم 25 اردیبهشت ماه با نام خوابگاه‌ها، مشارکت‌های مردمی و توسعه خوابگاه‌های غیردولتی، روز چهارم 26 اردیبهشت ماه تحت عنوان خوابگاه، نوآوری و مدیریت بهتر، روز پنجم 27 اردیبهشت ماه با نام خوابگاه، زندگی جمعی، مشارکت دانشجویان در مدیریت اجرایی، روز ششم 28 اردیبهشت ماه با نام خوابگاه، ورزش، ایمنی و سلامت و روز آخر هفته خوابگاه‌ها نیز با نام خوابگاه و هدفمندسازی خدمات برگزار می‌شود.