"آورام گرانت" از وستهام اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال وستهام روز یکشنبه با شکست 3 بر 2 مقابل ویگان، به عنوان اولین تیم از رقابت‌های لیگ برتر انگلستان سقوط کرد.

در اطلاعیه‌ای که بر روی سایت باشگاه وستهام قرار گرفته، آمده است: باشگاه تایید می کند که آورام گرانت از این پس مربی وستهام یونایتد نخواهد بود. "کوین کین"، مربی تیم وستهام در دیدار پایانی مقابل ساندرلند هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت.

بر پایه گزارش ساکرنت، گرانت که سال گذشته در سمت سرمربی پورتسموث از رقابت‌های لیگ برتر انگلستان سقوط کرد در حالی از سرمربیگری وستهام برکنار می شود که سه سال دیگر از قراردادش با این تیم باقی مانده بود.

گرانت پس از برکناری از سمت سرمربیگری وستهام گفت: نمی خواهم در خصوص مسائل باورنکردنی امسال باشگاه صحبت چندانی بکنم. مهم این بود که من مانع از سقوط تیم شوم که نتوانستم این کار را انجام دهم. همه چیز خوب پیش رفت اما فوتبال، بازی نتایج است و من مسئول کسب نتایج هستم.