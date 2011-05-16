مثلث قدرت ایران، مصر و ترکیه ایجاد شد/ افشای طرح فرانسه در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی قیامهای مردمی جهان عرب و تاثیر آن در آینده فلسطین که با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و جمعیت دفاع از ملت فلسطین امروز یکشنبه در محل این دفتر برگزار شد، در این نشست کارشناسان داخلی و منطقه ای به ارائه دیدگاههای جدید خود در این موضوع پرداختند.

درادامه این نشست "فهمی هویدی" تحلیلگر برجسته مصری مسئله فلسطین را موضوع سرنوشت ساز جهان اسلام و کشورهای عربی دانست و تاکید کرد اگر مصر آزاد شود فلسطین نیز آزاد خواهد شد.

شکل گیری مثلث قدرت ایران، مصر و ترکیه در منطقه

وی با اشاره به مثلث قدرت ترکیه، ایران و مصر در خاورمیانه تصریح کرد: انقلاب اسلامی نخستین شکست ایده های اسرائیل در منطقه بود . ترکیه نیز بر وفق مراد آنها حرکت نمی کند . بر این اساس اسرائیل در پی تکیه به مصر به عنوان پشتیبان بوده است. اما در زمان وقوع انقلاب مصر بزرگترین دلهره از آن اسرائیلی ها بود. بر این اساس انقلاب مصر تاثیر بسیار سریعی بر موضع گیری اسرائیل در قبال حمله به ایران داشت.



تفاوتها و تشابهات انقلاب اسلامی ایران و مصر

این شخصیت برجسته مصری در ادامه با برشمردن تشابهات و تفاوتهای انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر افزود: در هر دو انقلاب ملتها تاثیرگذار بوده اند و راس نظام سرنگون شد. اما تفاوتها نیز زیاد است در زمان انقلاب ایران اوضاع منطقه متفاوت بود و انقلاب مصر در شرایط سخت ترین رخ داد.





وی افزود: تفاوت دیگر دراین بود که انقلاب اسلامی رهبر داشت و خواسته هایشان مشخص بود، اما انقلاب مصر رهبر نداشت و مردم نخواسته های خود را می دانستند، اما درباره خواسته های خود تحلیل دقیقی نداشتند.



وی گفت : البته تاثیر ایران در منطقه با تاثیر مصر متفاوت است. در اینجا مصر یک امت است که تمام کشورهای عربی پشت آن حرکت می کنند، اما ایران یک کشور است.بر همین اساس اسرائیلی ها می دانستند که امضا پیمان صلح با مصر به معنای کنترل تمام کشورهای عربی خواهد بود.



موضوع مهم مصر کیفیت تثبیت نظام دموکراتیک ملی است

هویدی موضوع اصلی فعلی در مصر را کیفیت تثبیت نظام دموکراتیک ملی در این کشور دانست و افزود: غرب خواهان این مسئله نیست و آنان همواره دموکراسی را می خواهند که مصالحشان را تامین کند.



وی در ادامه با اشاره به اینکه آشتی ملی فلسطین سبب نگرانی شدید اسرائیل شده است، افزود: در پی این آشتی اهداف بزرگی دنبال می شود.



هویدی با اشاره به مثلث قدرت ایران ، مصر و ترکیه در منطقه تصریح کرد: این محور در نهایت به آزادی فلسطین منجر می شود که البته طی مسیر طولانی را می طلبد. من از شما می خواهم درباره عوامل نزدیکی بیشتر این سه کشور دقیق شوید. هم اکنون تمام قدرتهای غربی در صحنه سیاسی مصر حرکت می کند تا جایی در آن پیدا کند، اما آیا کشورهای عربی و اسلامی تحرکی در این زمینه داشته اند.



افشای پیشنهاد 4 بندی فرانسه به مصر/ تضعیف حماس و اخوان المسلمین

این تحلیلگر مصری در ادامه با اشاره به طرح اخیر پیشنهاد شده به مقامات مصری از طرف دولتمردان فرانسه اظهار داشت : آنان 4 خواسته مشخص مطرح کرده بودند و تاکید داشتند که در صورت تحقق این خواسته ها با دولت مصر همگام خواهند شد که شامل این موارد است : 1) ایجاد قانون اساسی بر اساس مبانی لائیک 2) بستن راه اخوان المسلمین برای راهیابی به پارلمان آتی 3) دوری کردن از حماس 4) همدردی و نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی



وی در پایان افزود: توسعه روابط ایران و مصر در نهایت تاثیر بسزایی در آینده فلسطین و منطقه دارد و باید در این راستا عمل کرد و تنها به صحبت کردن اکتفا نکرد.