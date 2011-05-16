مانور اختصاصی بانوان عضو هلال احمر کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه یکشنبه با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان مانور اختصاصی بانوان عضو جمعیت هلال احمر کردستان در راستای نمایش آمادگی این قشر از جامعه برای مقابله با حوادث احتمالی برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان در جریان برگزاری این مانور یک روزه گفت: یکی از اهداف این مانور افزایش سطح توانمندی بانوان امدادگر و ارایه آموزش عملی به آنهاست تا آمادگی لازم را برای حضور و مشارکت مناسب در مواقع بحرانی در حوادث داشته باشند .

آرش لهونی با اشاره به اینکه تمام 400 بانوی حاضر در این مانور تمام دوره های عمومی و تخصصی امداد و نجات را فرا گرفته اند، بیان داشت: برای نخستین بار در کشور این مانور به صورت کامل توسط بانوان اجرا می شود که این مهم نشان می دهد جمعیت هلال احمر کردستان برنامه های مناسبی را برای قشر بانوان انجام داده است.

وی با بیان این که جمعیت هلال احمر بدون توجه به تعلقات قومی، نژادی و مذهبی مردم به خدمتگزاری آنها می پردازد، افزود: برای حضور در جمعیت هلال احمر و خدمت به مردم هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر کسی می تواند در فعالیت های بشردوستانه این جمعیت مشارکت کند .

در این مانور یک روزه عملیات فرود امدادگران خانم از بالگرد در محل حادثه، نجات در آوار، نجات در جاده، مداوای اولیه و انتقال به درمانگاه های اضطراری مستقر در محل صورت گرفت و از جدید ترین تجهیزات جمعیت هلال احمر استان کردستان نیز مورد استفاده بهره برداری قرار گرفت.