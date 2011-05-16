انگلیس خواستار افزایش حملات به لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، ژنرال "سر دیوید ریچاردز" در سخنانی خواستار افزایش حملات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در لیبی به بهانه حمایت از مردم این کشور آفریقایی شد و گفت: حملات نظامی در لیبی به بن بست کنونی در این کشور پایان می دهد.

سر دیوید ریچاردز گفت: اگر زیرساخت های نظامی در لیبی مورد هدف قرار نگیرد، این خطر وجود دارد که معمر قذافی همچنان بر مسند قدرت باقی بماند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که "آندرس فاگ راسموسن" دبیر کل ناتو اخیرا در مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در بروکسل گفته بود: راه حل صرفاً نظامی بحران لیبی را حل نخواهد کرد.