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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۷

در قاهره انجام شد؛

24 زخمی در تظاهرات ضد صهیونیستی/ تاکید بر قطع رابطه با رژیم اسرائیل

24 زخمی در تظاهرات ضد صهیونیستی/ تاکید بر قطع رابطه با رژیم اسرائیل

مردم مصر در سالروز اشغال فلسطین با برپایی تظاهراتی قطع رابطه با رژیم صهیونیستی و اخراج سفیر این رژیم از قاهره را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران شهروند فلسطینی روز گذشته به مناسبت روز نکبت (اشغال فلسطین در سال 1948) در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره تظاهرات ضد اسرائیلی برپا کردند.

این تظاهرات با دخالت نیروهای پلیس مصر به خشونت کشیده شد و این نیروها برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور استفاده کردند. در جریان این درگیری 24 نفر زخمی شدند.

حاضران در تظاهرات با سر دادن شعارهایی اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از قاهره و قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم را خواستار شدند. معترضین همچنین اشغال اراضی فلسطین را محکوم و بر ضرورت آزادی تمامی اسرای فلسطینی تاکید کردند.

این تظاهرات ساعاتی پس از سفر "عاموس گلعاد" یکی از مسئولان رژیم صهیونیستی به قاهره و دیدار با مقامات مصری برای نخستین بار پس از سقوط حسنی مبارک صورت گرفت.

کد مطلب 1312654

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