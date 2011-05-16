علی صالح آبادی در گفتگو با مهر در مورد این مطلب که برخی ها عنوان می کنند، عدم معامله نفت خام در بورس به دلیل شفاف نبودن معاملات نفتی است و معاملات آن صوری انجام می شود، گفت: به هیچ وجه چنین موضوعی صحت ندارد و امکان انجام معامله ای به شکل صوری امکانپذیر نیست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه انجام معاملات نفتی در بورس بارها و بارها انجام خواهد شد و مختص یک یا دو بار معامله نیست، تصریح کرد: این موضوع را منطقا نمی پذیرم و معاملات کاملا واقعی است.

وی تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال ایجاد بازاری کاملا شفاف و واقعی در معاملات نفت است، در ضمن این موضوع نیز پیگیر می شود که بازاری برای معاملات نفت در بورس ایجاد کنیم که در حد استانداردهای بن المللی باشد.

صالح آبادی با تاکید بر اینکه بازار معاملات نفت در بورس توسعه خواهد یافت، عنوان کرد: جذب سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بورس نفت در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته نیز با بیان اینکه تمام زیرساختهای لازم در بورس برای راه اندازی بورس نفت فراهم شده است، گفت: نفت کوره بر اساس تقاضای وزارت نفت پذیرش شد در این خصوص بازار سرمایه تمام اقدامات مورد نیاز را انجام داده و آمادگی معامله نفت کوره و نفت خام را دارد.

صالح آبادی ادامه داد: اما دوستان حوزه نفت باید نحوه ارتباط محاسبات خود را با خزانه مشخص کنند و مصوبات قانونی لازم را از دولت اخذ نمایند تا هر چه سریعتر نفت کوره و خام در بورس عرضه شود.