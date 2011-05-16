به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدینژاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با تأکید بر اینکه نظام ولایت فقیه حرف جدیدی را در عرصه عمل به جهانیان معرفی کرده است، گفت: هر ملتی آرزو دارد که حاکم عالم، شجاع، مردمی و باتقوا داشته باشد و نقطه اوج این حاکمان کسانی هستند که به سلسله ولایت و امامت متصل باشند و این بهترین نظامی است که ملت ما به آن اعتقاد دارد.
نظام ولایت فقیه بر دو پایه امامت و امت استوار است
رییسجمهور خاطرنشان کرد: نظام ولایت فقیه بر دو پایه امامت و امت استوار است؛ امام به عنوان رهبر و هدایتگر و ملت به عنوان عملکننده در جامعه حضور دارند به فرض اگر قرار باشد کاری در کشور انجام شود، ولایت و ولی خطی را ترسیم میکنند و ملت آن را پیگیری و به سرانجام میرساند.
دکتر احمدینژاد گفت: رابطه ولی و امت براساس عشق و محبت استوار است. ولی و امام عاشقترین انسانها به مردم هستند به نحوی که امیرالمؤمنین علی(ع) حتی بر جنازه دشمن خود گریه میکردند.
رییسجمهور تصریح کرد: ولایت سرچشمه عشق به انسانهاست و به هر میزان که رابطه عاشقانه بین ولی و امت قویتر باشد، همبستگیها، پیشرفتها و کمال و تعالی بیشتر خواهد بود.
رییسجمهور خاطرنشان کرد: نظام ولایت فقیه بر دو پایه امامت و امت استوار است؛ امام به عنوان رهبر و هدایتگر و ملت به عنوان عملکننده در جامعه حضور دارند به فرض اگر قرار باشد کاری در کشور انجام شود، ولایت و ولی خطی را ترسیم میکنند و ملت آن را پیگیری و به سرانجام میرساند.
دکتر احمدینژاد گفت: رابطه ولی و امت براساس عشق و محبت استوار است. ولی و امام عاشقترین انسانها به مردم هستند به نحوی که امیرالمؤمنین علی(ع) حتی بر جنازه دشمن خود گریه میکردند.
رییسجمهور تصریح کرد: ولایت سرچشمه عشق به انسانهاست و به هر میزان که رابطه عاشقانه بین ولی و امت قویتر باشد، همبستگیها، پیشرفتها و کمال و تعالی بیشتر خواهد بود.
اجرای عدالت نیازمند حضور حاکم عادل و ملت عدالتخواه است
دکتر احمدینژاد اجرای عدالت را بزرگترین مأموریت دانست و گفت: اجرای عدالت نیازمند حضور حاکم عادل و ملت عدالتخواه است و خوشبختانه نظام ولایت فقیه این دو را در خود جمع کرده است و امروز به فضل الهی، رهبری عادل، شجاع و باتقوا در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.
رییسجمهور خاطرنشان کرد: عدهای چنین مطرح میکنند که فقط حضور مردم برای اجرای عدالت کافی هستند اما بیتردید مردم بدون ولی سرگشته و متفرق خواهند بود. در مقابل عده دیگری هم چنین عنوان میکنند که فقط وجود ولی و امام کافی است که در پاسخ به آنها نیز باید گفت که ولی آمده است که مردم را برای اجرای عدالت به صحنه بکشاند.
دکتر احمدینژاد اجرای عدالت را بزرگترین مأموریت دانست و گفت: اجرای عدالت نیازمند حضور حاکم عادل و ملت عدالتخواه است و خوشبختانه نظام ولایت فقیه این دو را در خود جمع کرده است و امروز به فضل الهی، رهبری عادل، شجاع و باتقوا در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.
رییسجمهور خاطرنشان کرد: عدهای چنین مطرح میکنند که فقط حضور مردم برای اجرای عدالت کافی هستند اما بیتردید مردم بدون ولی سرگشته و متفرق خواهند بود. در مقابل عده دیگری هم چنین عنوان میکنند که فقط وجود ولی و امام کافی است که در پاسخ به آنها نیز باید گفت که ولی آمده است که مردم را برای اجرای عدالت به صحنه بکشاند.
دفاع از رهبری عزیز و اصل مترقی ولایت فقیه را وظیفه و تکلیف خود میدانم
دکتر احمدینژاد افزود: امروز مأموریت داریم که نظام ولایت فقیه را به عنوان الگو به دنیا عرضه کنیم، این نظام یک هدیه الهی است و بزرگترین وجه تمایز ایران با سایر کشورهاست که باید قدر و ارزش آن را دانست.
رییسجمهور تصریح کرد: ولایت فقیه در اعتقادات و آرمانهای ما ریشه دارد و ولیّ آزاداندیشترین و پرحوصلهترین فرد در جامعه است و شخصا در جلساتی که با رهبر معظم انقلاب داشتم، این موضوع را بارها از نزدیک شاهد بودم.
دکتر احمدینژاد گفت: دفاع از رهبری عزیز و اصل مترقی ولایت فقیه را وظیفه و تکلیف خود میدانم.رابطه بنده با رهبر معظم انقلاب هم اعتقادی و تکلیفی و هم علاقه شخصی است. ولی مانند پدری برای جامعه هستند و متعلق به همه ملت است و همه زیر این چتر هستند .
رییسجمهور با تأکید بر ضرورت موفق بودن نظام ولایت فقیه اظهار داشت: همه باید کمک کنیم تجربه نظام ولایت فقیه بهطور کامل و صد درصد موفق بوده و در بالاترین سطح به جهانیان به عنوان نظام الگو عرضه شود. نظام ولایت راه جدیدی است که امید را در بین جهانیان زنده کرده است.
دکتر احمدینژاد تصریح کرد: دولت در مسیر ساختن، اعتلا و آبادانی ایران عزیز قرار دارد و از امام علی(ع) چنین آموختهایم که اگر میخواهید به ولایت کمک کنید، باید با ولع، تقوا و پرهیزکاری و اجتهاد یعنی تلاش همهجانبه در این مسیر وارد شد لذا همه باید با همه وجود در این مسیر تلاش کنیم و نباید حتی ثانیهها را از دست داد.
دکتر احمدینژاد گفت: نباید نقص و مشکلی در جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه وجود داشته باشد و راه آن کار و تلاش و دلسوزی و در پیش گرفتن تقوا و پرهیزکاری است.
قانون هدفمند کردن یارانه ها در پنج ماه گذشته به خوبی انجام شده است
رییسجمهور با مثبت ارزیابی کردن اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها طی پنج ماه گذشته، گفت: ملت ایران در منظر همه جهانیان کار موفق و بسیار بزرگ اقتصادی را انجام دادند. برآوردها و پیشبینیها چه در داخل و چه در خارج نسبت به اجرای این طرح منفی بود و همچنین تجربه سایر کشورها هم چشمانداز را منفی نشان میداد و از سوی دیگر خوشبینانهترین برآوردها و خوشبینترین اقتصاددانها از تبعات سنگین و ایجاد بحران اقتصادی در کشور سخن میگفتند. اما جمهوری اسلامی با ویژگیهایی خود و با داشتن ملت بزرگ و با اجرای موفق این طرح نشان داد، میتواند کارهای بزرگتر از این را نیز انجام دهد و این دستاوردی افتخارآمیز است.
رییسجمهور یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح را کنترل مصرف نان دانست و گفت: یکی از دغدغههای ملت ایران در نیم قرن اخیر زائدات نان، گندم و آرد بود که دولت یارانهها و هزینههای سنگینی را بابت آن پرداخت میکرد و به دست مردم نمیرسید یا درصد کمی از آن میرسید. اما امروز میتوانم بگویم که حدود 30 درصد مصرف نان در کشور کاهش پیدا کرده است و با کمی تلاش و مدیریت از این بیشتر هم کاهش خواهیم داشت.
رییسجمهور با اشاره به اینکه در این زمینه صنف مربوطه نیز نظارت میکند و دولت نیز نظارت دارد، گفت: در اوج پیک مصرف 10 درصد مصرف گاز خانگی و تجاری کاهش پیدا کرده در حالی که مصرف انرژی در صنایع افزایش پیدا کرده و ما درصدد بودیم که انرژی کشور در راستای تولید و سرمایهگذاری قرار بگیرد و این اتفاق افتاد.
صادرات گندم در سبد صد کالای اصلی کشور قرار گرفته است
رییسجمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز به کشورهای صادرکننده گندم در جهان پیوسته است و صادرات گندم در سبد صد کالای اصلی کشور قرار گرفته است، اظهار داشت: ما در گذشته صادرات نان نداشتیم و به اندازه مصرفمان تولید میکردیم و هر یک کیلو گندم هزینه و انرژی بسیاری میبرد.
رییسجمهور گفت: امروز نانوایان ما در حال آموزش هستند و سیستمهای جدید و نانواهای حرفهای که در گذشته به خاطر درآمد کم این شغل را کنار گذاشته بودند دوباره به شغل خود برمیگردند که این امر یک حال و هوای بسیار خوبی بر فضای نانوایی حاکم کرده است و من فکر میکنم که تا چند سال آینده شاهد یک فضای رقابتی در بخش نان باشیم و وضعیت نان نیز بهتر از گذشته شود و دولت به نظارت خود ادامه خواهد داد.
رییسجمهور همچنین با اشاره به کاهش 10 درصدی گاز خانگی و تجاری در اوج مصرف گفت: در اوج پیک مصرف 10 درصد مصرف گاز خانگی و تجاری کاهش پیدا کرده در حالی که مصرف انرژی در صنایع افزایش پیدا کرده و ما درصدد بودیم که انرژی کشور در راستای تولید و سرمایهگذاری قرار بگیرد و این اتفاق افتاد.
دکتر احمدی نژاد ادامه داد: امروز مصرف بنزین در کشور کاهش یافته است به طوری که در سال 84 مصرف بنزین 67 میلیون لیتر در روز بهطور متوسط بود و سال 85، 77 میلیون لیتر در روز بود اما اکنون مصرف بنزین روزانه کشور 54 میلیون لیتر است و سیر آن نزولی است و سفرها در نوروز امسال به 160 میلیون سفر نیز رسیده است. این یک انقلاب است یعنی ما اگر با همان روند سال 84 – 85 مصرف میکردیم 130 میلیون مصرف بنزین داشتیم که همین امر باعث افزایش آلودگیها و هزینههای دیگر در کشور میشد.
رییسجمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز به کشورهای صادرکننده گندم در جهان پیوسته است و صادرات گندم در سبد صد کالای اصلی کشور قرار گرفته است، اظهار داشت: ما در گذشته صادرات نان نداشتیم و به اندازه مصرفمان تولید میکردیم و هر یک کیلو گندم هزینه و انرژی بسیاری میبرد.
رییسجمهور گفت: امروز نانوایان ما در حال آموزش هستند و سیستمهای جدید و نانواهای حرفهای که در گذشته به خاطر درآمد کم این شغل را کنار گذاشته بودند دوباره به شغل خود برمیگردند که این امر یک حال و هوای بسیار خوبی بر فضای نانوایی حاکم کرده است و من فکر میکنم که تا چند سال آینده شاهد یک فضای رقابتی در بخش نان باشیم و وضعیت نان نیز بهتر از گذشته شود و دولت به نظارت خود ادامه خواهد داد.
رییسجمهور همچنین با اشاره به کاهش 10 درصدی گاز خانگی و تجاری در اوج مصرف گفت: در اوج پیک مصرف 10 درصد مصرف گاز خانگی و تجاری کاهش پیدا کرده در حالی که مصرف انرژی در صنایع افزایش پیدا کرده و ما درصدد بودیم که انرژی کشور در راستای تولید و سرمایهگذاری قرار بگیرد و این اتفاق افتاد.
دکتر احمدی نژاد ادامه داد: امروز مصرف بنزین در کشور کاهش یافته است به طوری که در سال 84 مصرف بنزین 67 میلیون لیتر در روز بهطور متوسط بود و سال 85، 77 میلیون لیتر در روز بود اما اکنون مصرف بنزین روزانه کشور 54 میلیون لیتر است و سیر آن نزولی است و سفرها در نوروز امسال به 160 میلیون سفر نیز رسیده است. این یک انقلاب است یعنی ما اگر با همان روند سال 84 – 85 مصرف میکردیم 130 میلیون مصرف بنزین داشتیم که همین امر باعث افزایش آلودگیها و هزینههای دیگر در کشور میشد.
از اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اجرای عدالت است
رییسجمهور همچنین با اشاره به کاهش 4 درصدی برق در کشور گفت: در مصرف برق نیز در فروردین هر سال 8 درصد افزایش داشتهایم اما امسال با 4 درصد کاهش مواجه شدیم که این امر کاهش 12 درصدی مصرف برق را نشان میدهد که این نیز خود یک انقلاب محسوب میشود.
رییسجمهور با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اجرای عدالت است ، گفت: با افتخار اعلام میکنم تنها کشوری که هیچ خانواری در آن گرسنه نیست و به اندازه پوشاک و غذا پول در اختیار دارد جمهوری اسلامی ایران است و اگر بیست، سی سال این اتفاق ادامه یابد 50 سالی که یارانهها هدفمند نبود جبران خواهد شد.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مسئولان بانک جهانی رسما اعلام موضع کرده و گفته اند که این اتفاق بی نظیر است که در ایران رخ داده گفت: از مسئولان اقتصادی ایران برای تشریح این موضوع و انتقال این تجربه موفق به سایر کشورها دعوت کرده اند. این موفقیت مرهون همت و اعتقادات مردم و فرهنگ جمهوری اسلامی است.
رییسجمهور همچنین با اشاره به کاهش 4 درصدی برق در کشور گفت: در مصرف برق نیز در فروردین هر سال 8 درصد افزایش داشتهایم اما امسال با 4 درصد کاهش مواجه شدیم که این امر کاهش 12 درصدی مصرف برق را نشان میدهد که این نیز خود یک انقلاب محسوب میشود.
رییسجمهور با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اجرای عدالت است ، گفت: با افتخار اعلام میکنم تنها کشوری که هیچ خانواری در آن گرسنه نیست و به اندازه پوشاک و غذا پول در اختیار دارد جمهوری اسلامی ایران است و اگر بیست، سی سال این اتفاق ادامه یابد 50 سالی که یارانهها هدفمند نبود جبران خواهد شد.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مسئولان بانک جهانی رسما اعلام موضع کرده و گفته اند که این اتفاق بی نظیر است که در ایران رخ داده گفت: از مسئولان اقتصادی ایران برای تشریح این موضوع و انتقال این تجربه موفق به سایر کشورها دعوت کرده اند. این موفقیت مرهون همت و اعتقادات مردم و فرهنگ جمهوری اسلامی است.
از آثار اجرای هدفمند کردن یارانهها افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی است
دکتر احمدینژاد یکی دیگر از آثار اجرای هدفمند کردن یارانهها افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی دانست و گفت: یک مرغداری در آذربایجان غربی در همان محل و با همان انرژی و فضا شش طبقه مرغداری ایجاد کرده و تولید خود را چند برابر افزایش داده است و بیشتر مرغداریها کشور نیز به سمت تغییر سیستم حرارتی حرکت کرده اند و برنامه ریزی شده است که تا پایان سال همه سیستمهای مرغداریها تغییر کند.
رییسجمهور در ادامه سخنان خود به بستههای حمایتی دولت از تولیدات کشاورزی و صنعتی اشاره کرد و گفت: تحولات تولید زمانبر است و تعویض یک خط تولید ممکن است سه سال طول بکشد و با تغییر در مصرف خانوارها متفاوت است.
رییسجمهور در ادامه با بیان اینکه در مصرف گاز خانگی نیز برنامه ریزی شده است که مصرف روزانه 226 مترمکعب به یک سوم کاهش یابد، گفت: همین مقدار مصرف انرژی کاهش یافته را میتوان صادر کرد. البته نواقصی هم وجود دارد، برای مثال 22 و نیم میلیون مشترک برق داریم ممکن است فردی عددی را اشتباه بنویسد یا بخواند یا کنتوری خراب باشد یا کوتاهی کرده باشیم یا افراد در زمان اطلاع رسانی توجه نکرده باشند البته باید به این موارد، تورم جهانی، افزایش قیمت نفت و بالا رفتن قیمت دلار را نیز افزود.
دکتر احمدینژاد یکی دیگر از آثار اجرای هدفمند کردن یارانهها افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی دانست و گفت: یک مرغداری در آذربایجان غربی در همان محل و با همان انرژی و فضا شش طبقه مرغداری ایجاد کرده و تولید خود را چند برابر افزایش داده است و بیشتر مرغداریها کشور نیز به سمت تغییر سیستم حرارتی حرکت کرده اند و برنامه ریزی شده است که تا پایان سال همه سیستمهای مرغداریها تغییر کند.
رییسجمهور در ادامه سخنان خود به بستههای حمایتی دولت از تولیدات کشاورزی و صنعتی اشاره کرد و گفت: تحولات تولید زمانبر است و تعویض یک خط تولید ممکن است سه سال طول بکشد و با تغییر در مصرف خانوارها متفاوت است.
رییسجمهور در ادامه با بیان اینکه در مصرف گاز خانگی نیز برنامه ریزی شده است که مصرف روزانه 226 مترمکعب به یک سوم کاهش یابد، گفت: همین مقدار مصرف انرژی کاهش یافته را میتوان صادر کرد. البته نواقصی هم وجود دارد، برای مثال 22 و نیم میلیون مشترک برق داریم ممکن است فردی عددی را اشتباه بنویسد یا بخواند یا کنتوری خراب باشد یا کوتاهی کرده باشیم یا افراد در زمان اطلاع رسانی توجه نکرده باشند البته باید به این موارد، تورم جهانی، افزایش قیمت نفت و بالا رفتن قیمت دلار را نیز افزود.
عملکرد خوب رانندگان برگ زرینی در شبکه حمل و نقل بود
دکتر احمدینژاد با اشاره به اینکه رشد تورم طبیعی در کشور کند شده است، گفت: همه مردم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها خوب عمل کردند و در خط مقدم قشرهای مردم، رانندگان بودند. اولین قشری که با تغییر قیمت انرژی و آثار آن مواجه میشود قشر رانندگان است که عملکرد آنان برگ زرینی در شبکه حمل و نقل بود. امسال در قانون بودجه پیش بینی شده است که یک گام دیگر در این زمینه برداشته شود که اگر اوضاع مساعد باشد، این گام را بر خواهیم داشت اما اگر شرایط مساعد نباشد، اجازه داریم که تنفسی بدهیم و سال بعد این گام را اجرایی کنیم. با این حال اشکالات احتمالی در حین اجرای طرح بررسی و برطرف میشود.
دکتر احمدینژاد با تاکید بر اینکه بستههای حمایتی دولت یک روزه نیست، گفت: اجرای بستهها آغاز شده و برخی از برنامهها، یک یا دو یا سه ساله است و در مسیر اجرا قرار دارد و در مجموع اجرای آنها خوب بوده است. ستاد هدفمندی در وزارتخانههای صنایع و کشاورزی و معاونت اول رئیس جمهور فعال است و در هیچ بخشی بحران نداشته ایم، البته فشارهایی به بخشهایی وارد شده که طبیعی است و اگر این فشار نباشد، تغییرات انجام نخواهد شد.
رییس جمهور افزود: طرح هدفمند کردن یارانهها طرحی نیست که بخواهیم درباره آن نوسانی عمل کنیم. این طرح، طرحی بلندمدت و ثابت است و آثار آن در بلندمدت معلوم میشود.
وی با بیان اینکه در این مدت تولید و گرایش به سرمایه گذاری و خلاقیت و ابتکار افزایش یافته است، اظهار داشت: صدا و سیما باید این خلاقیتها را به عنوان الگو معرفی کند. برای مثال یک مرغداری با ابتکار خود میزان مصرف دانه را برای مرغها به 5 درصد کاهش داده و با هزینه ثابت، تولید را دو برابر کرده است. تغییرات در تولید علاوه بر کاهش قیمت، باعث امکان رقابت در بازار جهانی و انعطاف پذیری واحدهای تولیدی میشود. اگر دوباره یارانهها را بدون هدف توزیع کنیم و تغییری در تولید ایجاد نشود، در واقع بازگشت به عقب است. تشکلهای صنعتی، کشاورزی و صنفی خودشان میداندار تغییرات و اجرای مطلوب هدفمندی یارانهها هستند.
دکتر احمدینژاد در ادامه به مصوبه مجلس در خصوص قانون هدفمند کردن یارانهها اشاره کرد و گفت: با توجه به مصوبه خوب مجلس برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال جاری کسری بودجه نداریم و این روند ادامه دارد و با توجه به پیش بینی مجلس، حتی اگر بخواهیم گام بعدی را هم برداریم میتوانیم و مشکلی نداریم.
دکتر احمدینژاد با اشاره به اینکه رشد تورم طبیعی در کشور کند شده است، گفت: همه مردم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها خوب عمل کردند و در خط مقدم قشرهای مردم، رانندگان بودند. اولین قشری که با تغییر قیمت انرژی و آثار آن مواجه میشود قشر رانندگان است که عملکرد آنان برگ زرینی در شبکه حمل و نقل بود. امسال در قانون بودجه پیش بینی شده است که یک گام دیگر در این زمینه برداشته شود که اگر اوضاع مساعد باشد، این گام را بر خواهیم داشت اما اگر شرایط مساعد نباشد، اجازه داریم که تنفسی بدهیم و سال بعد این گام را اجرایی کنیم. با این حال اشکالات احتمالی در حین اجرای طرح بررسی و برطرف میشود.
دکتر احمدینژاد با تاکید بر اینکه بستههای حمایتی دولت یک روزه نیست، گفت: اجرای بستهها آغاز شده و برخی از برنامهها، یک یا دو یا سه ساله است و در مسیر اجرا قرار دارد و در مجموع اجرای آنها خوب بوده است. ستاد هدفمندی در وزارتخانههای صنایع و کشاورزی و معاونت اول رئیس جمهور فعال است و در هیچ بخشی بحران نداشته ایم، البته فشارهایی به بخشهایی وارد شده که طبیعی است و اگر این فشار نباشد، تغییرات انجام نخواهد شد.
رییس جمهور افزود: طرح هدفمند کردن یارانهها طرحی نیست که بخواهیم درباره آن نوسانی عمل کنیم. این طرح، طرحی بلندمدت و ثابت است و آثار آن در بلندمدت معلوم میشود.
وی با بیان اینکه در این مدت تولید و گرایش به سرمایه گذاری و خلاقیت و ابتکار افزایش یافته است، اظهار داشت: صدا و سیما باید این خلاقیتها را به عنوان الگو معرفی کند. برای مثال یک مرغداری با ابتکار خود میزان مصرف دانه را برای مرغها به 5 درصد کاهش داده و با هزینه ثابت، تولید را دو برابر کرده است. تغییرات در تولید علاوه بر کاهش قیمت، باعث امکان رقابت در بازار جهانی و انعطاف پذیری واحدهای تولیدی میشود. اگر دوباره یارانهها را بدون هدف توزیع کنیم و تغییری در تولید ایجاد نشود، در واقع بازگشت به عقب است. تشکلهای صنعتی، کشاورزی و صنفی خودشان میداندار تغییرات و اجرای مطلوب هدفمندی یارانهها هستند.
دکتر احمدینژاد در ادامه به مصوبه مجلس در خصوص قانون هدفمند کردن یارانهها اشاره کرد و گفت: با توجه به مصوبه خوب مجلس برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال جاری کسری بودجه نداریم و این روند ادامه دارد و با توجه به پیش بینی مجلس، حتی اگر بخواهیم گام بعدی را هم برداریم میتوانیم و مشکلی نداریم.
تغییرات غیرطبیعی قیمتها توسط دستگاههای بازرسی، نظارتی و اصناف کنترل میشود
وی افزود: تاکنون 73 میلیون و 600 هزار نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردهاند که فکر میکنم این رقم به 75 میلیون نفر برسد که البته در سال جاری حدود یک میلیون و 300 مولود نیز به این عدد اضافه میشود.
رییسجمهور همچنین در خصوص واریز نقدی یارانهها گفت: هیچ تغییری در واریز نقدی یارانهها ایجاد نخواهد شد و همان 45 هزار و 500 تومان است. البته دولت هر بخش دیگری را که آزاد کند سهم همان بخش را اضافه خواهد کرد.
رییسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه مردم در خصوص قیمت آب و برق برای دوره تابستان اشاره کرد و گفت: در بالاترین سطح مصرف در زمستان که دی و بهمن بود قبوض 78 درصد مردم در بخش خانگی پایینتر از 40 هزار تومان بود که البته در برخی استانها این میزان کمتر و در برخی استانها این میزان بیشتر بوده است. البته هر کسی که بیشتر از حد مصرف میکند باید سهم خود را بپردازد. امروز بیش از 80 درصد جامعه مصرف را رعایت میکنند و در بخش گاز، برق و هم در مصرف آب میزان مصرف به صورت پلکانی محاسبه میشود و اگر کسی میزان مصرف را رعایت کند 40 درصد هزینههایش کاهش پیدا میکند.
دکتر احمدینژاد با تاکید بر اینکه تغییرات غیرطبیعی قیمتها توسط دستگاههای بازرسی، نظارتی و اصناف کنترل میشود و گفت: این کنترل همراه قانون هدفمندی یارانهها ادامه مییابد. خوشبختانه بیش از سه چهارم کنترل قیمتها در اختیار اتحادیهها و اصناف است که خوب عمل کرده اند و همراه و جزو ملت هستند البته بخشی از این تغییرات ناشی از بالا رفتن قیمت مواد اولیه و حمل و نقل در جهان است.
رییسجمهور افزود: بنده از عملکرد خوب مردم در همراهی با اجرای قانون هدفمند کردن کمال تشکر میکنم. نمایندگان مجلس نیز در بودجه سال جاری با دولت خیلی خوب همراهی کردند با اینکه نظرهای مخالفی هم وجود داشت اما آنها نیز همراهی کردند.
وی افزود: تاکنون 73 میلیون و 600 هزار نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردهاند که فکر میکنم این رقم به 75 میلیون نفر برسد که البته در سال جاری حدود یک میلیون و 300 مولود نیز به این عدد اضافه میشود.
رییسجمهور همچنین در خصوص واریز نقدی یارانهها گفت: هیچ تغییری در واریز نقدی یارانهها ایجاد نخواهد شد و همان 45 هزار و 500 تومان است. البته دولت هر بخش دیگری را که آزاد کند سهم همان بخش را اضافه خواهد کرد.
رییسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه مردم در خصوص قیمت آب و برق برای دوره تابستان اشاره کرد و گفت: در بالاترین سطح مصرف در زمستان که دی و بهمن بود قبوض 78 درصد مردم در بخش خانگی پایینتر از 40 هزار تومان بود که البته در برخی استانها این میزان کمتر و در برخی استانها این میزان بیشتر بوده است. البته هر کسی که بیشتر از حد مصرف میکند باید سهم خود را بپردازد. امروز بیش از 80 درصد جامعه مصرف را رعایت میکنند و در بخش گاز، برق و هم در مصرف آب میزان مصرف به صورت پلکانی محاسبه میشود و اگر کسی میزان مصرف را رعایت کند 40 درصد هزینههایش کاهش پیدا میکند.
دکتر احمدینژاد با تاکید بر اینکه تغییرات غیرطبیعی قیمتها توسط دستگاههای بازرسی، نظارتی و اصناف کنترل میشود و گفت: این کنترل همراه قانون هدفمندی یارانهها ادامه مییابد. خوشبختانه بیش از سه چهارم کنترل قیمتها در اختیار اتحادیهها و اصناف است که خوب عمل کرده اند و همراه و جزو ملت هستند البته بخشی از این تغییرات ناشی از بالا رفتن قیمت مواد اولیه و حمل و نقل در جهان است.
رییسجمهور افزود: بنده از عملکرد خوب مردم در همراهی با اجرای قانون هدفمند کردن کمال تشکر میکنم. نمایندگان مجلس نیز در بودجه سال جاری با دولت خیلی خوب همراهی کردند با اینکه نظرهای مخالفی هم وجود داشت اما آنها نیز همراهی کردند.
اجرای مرحله دیگر هدفمند کردن یارانه ها در سال جاری
رییسجمهور در ادامه به برنامهها دولت در سال جاری اشاره کرد و گفت: دولت امسال چند برنامه بزرگ دارد که همراهی همه مردم و دستگاهها را میطلبد تا بتوانیم ایران را به نقطه مطلوب برسانیم که یکی از این برنامهها اجرای مرحله دیگر قانون هدفمندی یارانههاست که باید ادامه یابد چون برای اجرای آن هم قانون ثابت داریم و هم در قانون بودجههای سنواتی، و فهم مشترکی در این زمینه ایجاد شده است که آن را جلو میبرد.
دکتر احمدینژاد یکی دیگر از برنامههای دولت ارتقای تولیدات برشمرد و گفت: تولید ایران نه تنها در کشور بلکه در همه جای جهان باید بازار پیدا کند. اکنون در صنایع پایه، سرعت رشد تولید ما بسیار بالاست همچنان که ظرفیت تولید فولاد ما در سال 84 بیش از 10 میلیون تن بود اما اکنون از 19 میلیون تن عبور کرده است.
رییسجمهور ادامه داد: امروز ظرفیت سیمان کشور از 33 میلیون تن به 72 میلیون تن افزایش پیدا کرده است که این یک انقلاب صنعتی است. در کشاورزی نیز همین طور است و امسال رکورد این حوزه شکسته خواهد شد و پیش بینی میشود میزان تولید این بخش 117 میلیون تن شود یعنی رشدی بالای 10 تا 12 درصد خواهد داشت.
رییسجمهور در ادامه به برنامهها دولت در سال جاری اشاره کرد و گفت: دولت امسال چند برنامه بزرگ دارد که همراهی همه مردم و دستگاهها را میطلبد تا بتوانیم ایران را به نقطه مطلوب برسانیم که یکی از این برنامهها اجرای مرحله دیگر قانون هدفمندی یارانههاست که باید ادامه یابد چون برای اجرای آن هم قانون ثابت داریم و هم در قانون بودجههای سنواتی، و فهم مشترکی در این زمینه ایجاد شده است که آن را جلو میبرد.
دکتر احمدینژاد یکی دیگر از برنامههای دولت ارتقای تولیدات برشمرد و گفت: تولید ایران نه تنها در کشور بلکه در همه جای جهان باید بازار پیدا کند. اکنون در صنایع پایه، سرعت رشد تولید ما بسیار بالاست همچنان که ظرفیت تولید فولاد ما در سال 84 بیش از 10 میلیون تن بود اما اکنون از 19 میلیون تن عبور کرده است.
رییسجمهور ادامه داد: امروز ظرفیت سیمان کشور از 33 میلیون تن به 72 میلیون تن افزایش پیدا کرده است که این یک انقلاب صنعتی است. در کشاورزی نیز همین طور است و امسال رکورد این حوزه شکسته خواهد شد و پیش بینی میشود میزان تولید این بخش 117 میلیون تن شود یعنی رشدی بالای 10 تا 12 درصد خواهد داشت.
افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی به 30 میلیارد دلار
رییسجمهور با تاکید بر اینکه دولت یارانهها را پیش بینی و منابع بانکی را تجهیز کرده است، گفت: خوشبختانه صندوق توسعه ملی کارهایش در حال اجراست و به زودی وارد بازار سرمایه میشود، سرمایهای که پشتوانهای بسیار قوی برای تولید است اکنون 16 تا 17 میلیارد دلار پول در حساب این صندوق وجود دارد و پیش بینی میشود امسال به 30 میلیارد دلار افزایش یابد.
دکتر احمدینژاد در ادامه به طرح عظیم تحول شهرسازی در کشور اشاره کرد و گفت: با انقلابی که در این زمینه رخ خواهد داد برای همیشه تاریخ قیمت مسکن پایین خواهد آمد و دولت این طرح را با قدرت ادامه خواهد داد تا ان شاءالله در پایان سال 92 دیگر خانوادهها دغدغه مسکن نداشته باشند و از سوی دیگر طرح مسکن مهر و اصلاح بافتهای فرسوده به سرعت ادامه مییابد.
رییسجمهور افزود: دولت طرح عظیم دیگری در خصوص تحول شهرسازی دارد که به زودی اعلام خواهد شد زیرا در حال حاضر هماهنگیهای نهایی آن در حال انجام شدن است.
رییسجمهور گفت: این طرح انقلابی است که برای همیشه تاریخ قیمت مسکن را پایین میآورد و بورس بازی از بخش مسکن و نیازهای اولیه مردم خارج میکند.
دکتر احمدینژاد طرح آتیه مهر از دیگر طرحهای دولت بود که رییسجمهور با اشاره به آن گفت: هر کسی در ایران به دنیا میآید باید آینده مطمئنی داشته باشد. طرح آتیه مهر از سال گذشته آغاز شد، ولی تا این طرح راه بیفتد، تنظیماتش دچار مشکل شد. اما امسال خوشبختانه مجلس همراهی بهتری کرد و دولت این طرح را در سال جاری بهطور کامل اجرا خواهد کرد.
دکتر احمدینژاد از دیگر برنامههای دولت را خط اعتباری برای کارگران و معلمان عنوان کرد و گفت: هر ایرانی باید یک کارت در جیبش باشد که اعتباری در بانکها داشته باشد تا هیچ جا نماند و هیچ جا مجبور نشود سر خم کند یا شخصیتش شکسته شود.
این طرح شروع شده است و به هر سرپرست خانوار یک میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت میشود. اینها مجموعه طرحهایی است که دولت در حال اجرایی کردن آنها است. البته دولت طرحهای دیگری از جمله طرحهای بانکی، مالیاتی، گمرکی و بیمه دارد که مطالعاتش در حال اتمام است و امسال اینها را به عنوان طرحهای پایه کشور آغاز خواهد کرد.
رییسجمهور با تاکید بر اینکه دولت یارانهها را پیش بینی و منابع بانکی را تجهیز کرده است، گفت: خوشبختانه صندوق توسعه ملی کارهایش در حال اجراست و به زودی وارد بازار سرمایه میشود، سرمایهای که پشتوانهای بسیار قوی برای تولید است اکنون 16 تا 17 میلیارد دلار پول در حساب این صندوق وجود دارد و پیش بینی میشود امسال به 30 میلیارد دلار افزایش یابد.
دکتر احمدینژاد در ادامه به طرح عظیم تحول شهرسازی در کشور اشاره کرد و گفت: با انقلابی که در این زمینه رخ خواهد داد برای همیشه تاریخ قیمت مسکن پایین خواهد آمد و دولت این طرح را با قدرت ادامه خواهد داد تا ان شاءالله در پایان سال 92 دیگر خانوادهها دغدغه مسکن نداشته باشند و از سوی دیگر طرح مسکن مهر و اصلاح بافتهای فرسوده به سرعت ادامه مییابد.
رییسجمهور افزود: دولت طرح عظیم دیگری در خصوص تحول شهرسازی دارد که به زودی اعلام خواهد شد زیرا در حال حاضر هماهنگیهای نهایی آن در حال انجام شدن است.
رییسجمهور گفت: این طرح انقلابی است که برای همیشه تاریخ قیمت مسکن را پایین میآورد و بورس بازی از بخش مسکن و نیازهای اولیه مردم خارج میکند.
دکتر احمدینژاد طرح آتیه مهر از دیگر طرحهای دولت بود که رییسجمهور با اشاره به آن گفت: هر کسی در ایران به دنیا میآید باید آینده مطمئنی داشته باشد. طرح آتیه مهر از سال گذشته آغاز شد، ولی تا این طرح راه بیفتد، تنظیماتش دچار مشکل شد. اما امسال خوشبختانه مجلس همراهی بهتری کرد و دولت این طرح را در سال جاری بهطور کامل اجرا خواهد کرد.
دکتر احمدینژاد از دیگر برنامههای دولت را خط اعتباری برای کارگران و معلمان عنوان کرد و گفت: هر ایرانی باید یک کارت در جیبش باشد که اعتباری در بانکها داشته باشد تا هیچ جا نماند و هیچ جا مجبور نشود سر خم کند یا شخصیتش شکسته شود.
این طرح شروع شده است و به هر سرپرست خانوار یک میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت میشود. اینها مجموعه طرحهایی است که دولت در حال اجرایی کردن آنها است. البته دولت طرحهای دیگری از جمله طرحهای بانکی، مالیاتی، گمرکی و بیمه دارد که مطالعاتش در حال اتمام است و امسال اینها را به عنوان طرحهای پایه کشور آغاز خواهد کرد.
همه تلاشها باید معطوف به تفاهم باشد
رییسجمهور در پاسخ به سوالی درباره موضوع ادغام وزارتخانهها و اختلافنظری که میان دولت و مجلس در این زمینه وجود داشت،گفت: طبیعی است که دولت و مجلس در موضوعات مختلف نظرات متفاوتی داشته باشند و اصولاً وجود نظرات مختلف به پخته شدن موضوعات کمک میکند، البته اگر کسی اینگونه مسایل را دستمایهای برای ایجاد مشکل بکند، اقدام مناسبی نیست.
دکتر احمدینژاد افزود: دولت و نمایندگان محترم مجلس اظهارنظر میکنند و این نظرات در راستای حل مشکلات مطرح میشود نه برای ایجاد آن.
رییسجمهور با تاکید بر اینکه همه تلاشها باید معطوف به تفاهم باشد، خاطر نشان کرد: البته اگر نتوانیم مساله و مشکلی را حل و فصل کنیم بیتردید با رهنمودها و اشارات رهبری عزیز انقلاب این مشکلات برطرف خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران جزء معدود کشورهایی است که در روند اداره امور خود بنبستی ندارد.
دکتر احمدینژاد دو ضرورت را در مورد موضوع ادغام وزارتخانهها مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از این ضرورتها تکلیف قانونی است که باید تا پایان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارتخانهها از 21به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند و دیگری ضرورت ساختاری است که از 25 سال قبل کوچکسازی دولت یک آرزو بوده و در سه برنامه نیز بر آن تاکید شده است اما از آنجایی که ساز و کار لازم برای آن پیشبینی نشده است، این موضوع جامه عمل به خود نگرفته است.
رییسجمهور سرعت در ادغام وزارتخانهها را دارای دلیل علمی و اجرایی دانست و گفت: اگر ادغام وزارتخانهها شش ماه مورد بحث و بررسی قرار گیرد بیتردید این وزارتخانهها در عملکرد خود با ضعف و سستی مواجه خواهند بود. اینکه هیچ رییسجمهوری حاضر نشد در موضوع ادغام وزارتخانهها وارد شود به این خاطر بود که باید یکسال را به این موضوع اختصاص میداد اما ما در دولت این زمان را صفر کردیم و اکنون هیچ مشکلی وجود ندارد و وزارتخانهها در حال انجام ماموریتهای خود هستند.
مصلحت کشور و علم مدیریت چنین اقتضا میکند که دولت خود را کوچککند
دکتر احمدینژاد گفت: مصلحت کشور و علم مدیریت چنین اقتضا میکند که دولت باید خود را کوچککند و ما این کار را آغاز کردیم.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: اکنون باید شرح وظایف وزارتخانههای جدید را تنظیم کنیم و این کار به دو صورت امکانپذیر است. یک اینکه شرح وظایف جدید را با مقتضیات جدید کشور تعیین کنیم که این چند ماه زمان نیاز دارد و سپس آن را به مجلس ارائه دهیم که در آنجا نیز ممکن است چندین ماه دیگر به طول بیانجامد.
دکتر احمدینژاد تاکید کرد: راه دومی که دولت پیشبینی کرده است این است که دو وزارتخانه را در یکدیگر تجمیع میکنیم به عنوان نمونه وزارت راه در وزارت مسکن ادغام میشود و یک گروه کارشناسی بدون آنکه بر روند اجرای این امور تاثیری بگذارد مسایل را بررسی و کاهش حوزه مسئولیت را استخراج میکند و در یک مسیر طولانیتر وزیر مکلف میشود مسایل و مشکلات را به مرور برطرف کند تا اختلالی در مسئولیتها ایجاد نشود و البته این راه مستلزم ارایه لایحه به مجلس است.
خود من سرپرست وزارت نفت هستم
رییسجمهور در پاسخ به سوالی درباره ادغام وزارت نفت و تعیین سرپرست برای آن اظهار داشت: تصویری که بعضیها از ادغام وزارتخانههای نیرو و نفت ارائه میدهند تصویر واقعی نیست. وزارت نفت 30 میلیارد تومان بودجه دارد و اصل این وزارتخانه شرکت ملی نفت است که البته در مورد وزارت نیرو همین موضوع حاکم است و اصولاً این دو وزارتخانههایی پروژهای هستند.
دکتر احمدینژاد اضافه کرد: وزارت نیرو با دریافت یک چهارم از تولیدات وزارت نفت به عنوان مشتری اصلی و ثابت این وزارتخانه در داخل کشور محسوب میشود که این مقدار انرژی را صرف تولید برق میکند.
رییسجمهور گفت: نظر دولت و مجلس در مورد وزارت نفت، ادغام است و قانون نیز همین را تکلیف کرده است و فعلا خودم سرپرست وزارت نفت هستم.
وی در پاسخ به سوالی درباره ریاست ایران بر سازمان اوپک و تغییر وزیر در این شرایط اظهار داشت: ریاست ایران بر اوپک یک جایگاه حقوقی بوده و ربطی به شخص ندارد و مطالبی که عدهای در این خصوص مطرح میکنند، موضوعی حاشیهای و بی اهمیت است.
دکتر احمدینژاد توجه به منافع ملت بر شخص را اصلی ضروری دانست و گفت: وقتی قرار باشد وزارتخانهها کاهش پیدا کند در این صورت دیگر نمیتوان منافع اشخاص را هر چند که رابطه صمیمی وجود داشته باشد در نظر گرفت، لذا باید مصلحت اشخاص فدای کشور، ملت، انقلاب و آرمانها شود. چهبسا یک مسئول امروز حضور دارد و فردا در این جایگاه نباشد بنابراین آنچه باید مورد توجه باشد منافع کشور است.
ایجاد کمیته مشترک به منظور رفع ابهامات تشکیل وزارت ورزش و جوانان
رییسجمهور در پاسخ به سوالی درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان و نظر دولت در این خصوص،اظهار داشت: از نظر دولت قانونی که برای تشکیل این وزارتخانه دادهاند دارای چند ابهام است که اجرای آن را با مشکل مواجه میکند. بدون تردید کسی که میخواهد قانون را اجرا کند باید نقشهای روشن و واضح در اختیار داشته باشد، نقشه مبهم مجری را با مشکل مواجه میکند که در نهایت کار دچار آسیب میشود.
دکتر احمدینژاد از توافق دولت و مجلس برای ایجاد کمیته مشترک به منظور رفع ابهامات تشکیل وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: توافق شده که با تشکیل کمیته مشترکی اصلاحات مختصری درباره قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده و ابهامات آن برطرف شود.
بن لادن از مدت های قبل در اختیار نیروهای آمریکای بود
رییسجمهور در ادامه این گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی درباره کشته شدن اسامه بنلادن و بهرهبرداری آمریکا از این موضوع اظهار داشت: اطلاعات دقیقی در اختیار داریم که بنلادن از مدتها قبل در اختیار نیروهای نظامی آمریکایی بوده است و حتی خودشان وی را بیمار کرده و پس از آن کشتهاند. اقدام رییسجمهور آمریکا در این رابطه بیشتر برای بهرهبرداری سیاست داخلی آمریکا و در واقع برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
دکتر احمدینژاد گفت: غربیها اکنون در پی شخص دیگری برای جایگزینی بنلادن هستند تا ماموریتهایش را انجام دهد.
رییسجمهور در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی خود از تحولات منطقه اظهار داشت: تحولات منطقه بسیار پیچیده است حتی از تحولات اوایل قرن بیستم نیز پیچیدهتر میباشد. در شرایط کنونی هر کشوری شاخصها و مناسبات منحصر به خود برخوردار است.
دکتر احمدینژاد تصریح کرد: ملتهای منطقه در پی مطالبات حقخواهانه، آزادی، عدالت و کرامت هستند و از تحقیرها به ستوه آمده و به دنبال تغییر شرایط سیاسی و زندگی خود هستند. البته الگوی مدیریت تحولات در کشورها با یکدیگر متفاوت است در بعضی از کشورها دشمنان ملتها نیز دخالت میکنند مانند شمال آفریقا که رسما نیروی نظامی میفرستند که این موضوع را پیچیدهتر کرده است چرا که وقتی ناتو وارد میشود اصل موضوع گم میشود. در برخی کشورها نیز با روشهای دیپلماتیک و سیاسی حضور دارند.
ماموریت ملت ایران درباره تحولات منطقه پیگیری همان ماموریتهای انقلاب اسلامی است
رییسجمهور ماموریت ملت ایران را درباره تحولات منطقه پیگیری همان ْرمانها و ماموریتهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: ماموریت تاریخی ما حمایت از آرمانهای الهی و مطالبات حقیقی ملتها و عدالت و کرامت انسانی و مقابله با سیاستهای استعماری و مقابله با رژیم صهیونیستی و سیطره آمریکا در منطقه است.
دکتر احمدینژاد گفت: در راستای ماموریتهای تاریخی ملت ایران دستگاه دیپلماسی فعال است و کارها را پیگیری میکند. البته پیچیدهگی تحولات منطقه در حال باز شدن است و هر چه جلوتر میرویم اقدامات گستردهتری میتوان انجام داد.
رییسجمهور تصریح کرد: بدون تردید در نهایت ملتها و عدالت حاکم خواهند شد.
دکتر احمدینژاد خاطر نشان کرد: امروز دولت آمریکا و متحدانش از سلاح، سیاست و دستگاه تبلیغاتی برخی دولتها علیه برخی ملتها استفاده میکنند که این یک استفاده ابزاری است که بیتردید به محض رفع مشکل برای آمریکا خود این دولتها را نیز دچار مشکل خواهند کرد.
رییسجمهور ماموریت ملت ایران را درباره تحولات منطقه پیگیری همان ْرمانها و ماموریتهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: ماموریت تاریخی ما حمایت از آرمانهای الهی و مطالبات حقیقی ملتها و عدالت و کرامت انسانی و مقابله با سیاستهای استعماری و مقابله با رژیم صهیونیستی و سیطره آمریکا در منطقه است.
دکتر احمدینژاد گفت: در راستای ماموریتهای تاریخی ملت ایران دستگاه دیپلماسی فعال است و کارها را پیگیری میکند. البته پیچیدهگی تحولات منطقه در حال باز شدن است و هر چه جلوتر میرویم اقدامات گستردهتری میتوان انجام داد.
رییسجمهور تصریح کرد: بدون تردید در نهایت ملتها و عدالت حاکم خواهند شد.
دکتر احمدینژاد خاطر نشان کرد: امروز دولت آمریکا و متحدانش از سلاح، سیاست و دستگاه تبلیغاتی برخی دولتها علیه برخی ملتها استفاده میکنند که این یک استفاده ابزاری است که بیتردید به محض رفع مشکل برای آمریکا خود این دولتها را نیز دچار مشکل خواهند کرد.
نظام کنونی حاکم بر دنیا ظرفیت پاسخگویی به مطالبات ملتها را ندارند
رییسجمهور خاطر نشان کرد: جهان تغییر کرده و نظام کنونی حاکم بر دنیا ظرفیت پاسخگویی به مطالبات ملتها را ندارد چرا که ملتها رشد کردند و دیگر مدیریت کنونی را نمیپذیرند، به همین خاطر است که تحولات روی میدهد. حتی اگر غربیها آن را نپسندند.
دکتر احمدینژاد تصریح کرد: در شرایط کنونی هنر ما این است که اجازه ندهیم خیزشهای مردمی تحت مدیریت دیگران قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران در همین راستا وظایفی را در قبال حقوق سایر ملتها دارد که آن را آگاهانه انجام میدهد.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: جهان تغییر کرده و نظام کنونی حاکم بر دنیا ظرفیت پاسخگویی به مطالبات ملتها را ندارد چرا که ملتها رشد کردند و دیگر مدیریت کنونی را نمیپذیرند، به همین خاطر است که تحولات روی میدهد. حتی اگر غربیها آن را نپسندند.
دکتر احمدینژاد تصریح کرد: در شرایط کنونی هنر ما این است که اجازه ندهیم خیزشهای مردمی تحت مدیریت دیگران قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران در همین راستا وظایفی را در قبال حقوق سایر ملتها دارد که آن را آگاهانه انجام میدهد.
ملت ایران همیشه آماده گفتگو در شرایط عادلانه و احترامآمیز است
رییسجمهور در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی خود در پاسخ به سوالی درباره پاسخهای متفاوت گروه 1+5 پس از جواب آقای جلیلی به نامه خانم اشتون و موضع ایران در قبال برنامه هسته ای اظهار داشت: ملت ایران همیشه آماده گفتگو در شرایط عادلانه و احترامآمیز و نیل به همکاری بوده است. البته در گروه 1+5 از ابتدا گرایشهای متفاوتی وجود داشته که به همین خاطر مواجهه با آنها از نوساناتی برخوردار بوده است. البته امروز دامنه این نوسانات در حال کاهش است.
دکتر احمدینژاد خاطر نشان کرد: بهترین راه برای طرفهای مقابل همکاری است. البته از اینکه خانم اشتون پس از نامه آقای جلیلی موضع گرفته بود، تعجب کردم ظاهراً خانم اشتون انتظار دارد که ایران در مذاکرات حرف او را بپذیرد که بیتردید به این روند دیگر نمیتوان نام مذاکره گذاشت.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: برای ادامه همکاری چند کشور غربی با ایران راهی جز گفتگو وجود ندارد و امیدوارم در نشستهای آینده به نتایج ملموس دسترسی پیدا کنیم.
رییسجمهور در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی خود در پاسخ به سوالی درباره پاسخهای متفاوت گروه 1+5 پس از جواب آقای جلیلی به نامه خانم اشتون و موضع ایران در قبال برنامه هسته ای اظهار داشت: ملت ایران همیشه آماده گفتگو در شرایط عادلانه و احترامآمیز و نیل به همکاری بوده است. البته در گروه 1+5 از ابتدا گرایشهای متفاوتی وجود داشته که به همین خاطر مواجهه با آنها از نوساناتی برخوردار بوده است. البته امروز دامنه این نوسانات در حال کاهش است.
دکتر احمدینژاد خاطر نشان کرد: بهترین راه برای طرفهای مقابل همکاری است. البته از اینکه خانم اشتون پس از نامه آقای جلیلی موضع گرفته بود، تعجب کردم ظاهراً خانم اشتون انتظار دارد که ایران در مذاکرات حرف او را بپذیرد که بیتردید به این روند دیگر نمیتوان نام مذاکره گذاشت.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: برای ادامه همکاری چند کشور غربی با ایران راهی جز گفتگو وجود ندارد و امیدوارم در نشستهای آینده به نتایج ملموس دسترسی پیدا کنیم.
ریشه تروریسم در آمریکا و دوستان آن است
دکتر احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره میزبانی ایران برای برگزاری اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم اظهار داشت: ما ریشه تروریسم را در آمریکا و دوستان آن میدانیم و برای آن سند داریم. گروههایی که در ایران رییسجمهور و نخست وزیر کشورمان را به شهادت رساندند در حال حاضر در اروپا و آمریکا آزادانه رفت و آمد میکنند و به رسمیت شناخته شدند.
رییسجمهور افزود: گروههای تروریستی هم که در حال حاضر در منطقه جولان میدهند مورد حمایت غرب و آمریکا قرار دارند و از آنها منابع مالی دریافت میکنند.
دکتر احمدینژاد گفت: زرنگی آمریکا و متحدانش این است که اعمال زشت تروریستی انجام میدهند و سپس خودشان به عنوان پرچمدار مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر وارد صحنه میشوند این در حالی است که سیاهترین دوران بشر را دولتهای آمریکایی و اروپایی رقم زدند.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: آقای بوش با حمله به منطقه خاورمیانه یک میلیون انسان را کشت و مدعی شد که برای مبارزه با تروریسم و آزادی و دمکراسی به منطقه آمده است.
دکتر احمدینژاد با اشاره به علت برگزاری اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی جهان احساس کردیم که باید یک جریان سالم واقعی و عالمانه برای مبارزه با تروریسم در جهان شکل بگیرد و در تلاش هستیم تا با حضور همه ملتها روش واحدی در این خصوص اتخاذ کنیم. بدون تردید اگر در این عرصه همه به میدان نیایند پدیده زشت تروریسم ریشهکن نخواهد شد و با توجه به گسترش تروریسم در افغانستان و پاکستان خود طراحان تروریسم هم در امان نخواهند بود لذا باید این پدیده را عالمانه مدیریت، کنترل و ریشهکن کرد.
دکتر احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره میزبانی ایران برای برگزاری اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم اظهار داشت: ما ریشه تروریسم را در آمریکا و دوستان آن میدانیم و برای آن سند داریم. گروههایی که در ایران رییسجمهور و نخست وزیر کشورمان را به شهادت رساندند در حال حاضر در اروپا و آمریکا آزادانه رفت و آمد میکنند و به رسمیت شناخته شدند.
رییسجمهور افزود: گروههای تروریستی هم که در حال حاضر در منطقه جولان میدهند مورد حمایت غرب و آمریکا قرار دارند و از آنها منابع مالی دریافت میکنند.
دکتر احمدینژاد گفت: زرنگی آمریکا و متحدانش این است که اعمال زشت تروریستی انجام میدهند و سپس خودشان به عنوان پرچمدار مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر وارد صحنه میشوند این در حالی است که سیاهترین دوران بشر را دولتهای آمریکایی و اروپایی رقم زدند.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: آقای بوش با حمله به منطقه خاورمیانه یک میلیون انسان را کشت و مدعی شد که برای مبارزه با تروریسم و آزادی و دمکراسی به منطقه آمده است.
دکتر احمدینژاد با اشاره به علت برگزاری اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی جهان احساس کردیم که باید یک جریان سالم واقعی و عالمانه برای مبارزه با تروریسم در جهان شکل بگیرد و در تلاش هستیم تا با حضور همه ملتها روش واحدی در این خصوص اتخاذ کنیم. بدون تردید اگر در این عرصه همه به میدان نیایند پدیده زشت تروریسم ریشهکن نخواهد شد و با توجه به گسترش تروریسم در افغانستان و پاکستان خود طراحان تروریسم هم در امان نخواهند بود لذا باید این پدیده را عالمانه مدیریت، کنترل و ریشهکن کرد.
هیچ احدی از دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد
رییسجمهور در ادامه این گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر برخی شبهات در خصوص دخالت دولت در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت کشور مجری انتخابات بوده و هیچ احدی از دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد. انتخابات متعلق به مردم است.
دکتر احمدینژاد درباره حاشیهسازیهایی که اخیراً علیه دولت شدت گرفته است، اظهار داشت: دولت خود را خادم همه میداند و معتقد است که باید در دوره مسئولیت از فرصت خدمتگزاری برای خدمت به مردم استفاده کند.
رییسجمهور اضافه کرد: کشور نیازمند کار است و کار است که کشور را آباد میکند. دولتها رفتنی هستند اما آنچه میماند ایران، ملت ایران و آرمانهای بلند این ملت بزرگ است.
دکتر احمدینژاد افزود: ایران بهترین ملت، بهترین تاریخ، بهترین فرهنگ، بهترین اعتقادات و بهترین رهبری را دارد و همه چیز در ایران بهترین است و هیچ کمبودی وجود ندارد لذا باید تلاش کنیم که کشور را به سرعت ساخته و به جلو ببریم.
رییسجمهور در ادامه این گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر برخی شبهات در خصوص دخالت دولت در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت کشور مجری انتخابات بوده و هیچ احدی از دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد. انتخابات متعلق به مردم است.
دکتر احمدینژاد درباره حاشیهسازیهایی که اخیراً علیه دولت شدت گرفته است، اظهار داشت: دولت خود را خادم همه میداند و معتقد است که باید در دوره مسئولیت از فرصت خدمتگزاری برای خدمت به مردم استفاده کند.
رییسجمهور اضافه کرد: کشور نیازمند کار است و کار است که کشور را آباد میکند. دولتها رفتنی هستند اما آنچه میماند ایران، ملت ایران و آرمانهای بلند این ملت بزرگ است.
دکتر احمدینژاد افزود: ایران بهترین ملت، بهترین تاریخ، بهترین فرهنگ، بهترین اعتقادات و بهترین رهبری را دارد و همه چیز در ایران بهترین است و هیچ کمبودی وجود ندارد لذا باید تلاش کنیم که کشور را به سرعت ساخته و به جلو ببریم.
باید انقلاب ملت ایران به عنوان الگو به دنیا معرفی شود
رییسجمهور خاطر نشان کرد: باید انقلاب ملت ایران به عنوان الگو به دنیا معرفی شود چرا که ملت ایران پیام جدیدی برای جهانیان دارد و آن اینکه میتوان با روش دیگری زندگی و پیشرفت کرد و میشود نظام حکومتی سالمتر و بهتری داشت.
دکتر احمدینژاد گفت: ایران باید در همه عرصهها از جمله علمی، اقتصادی، صنعتی و عمرانی ارتقاء پیدا کند تا بتوان یک جامعه بانشاط، آزاد و پویا را به جهانیان معرفی کرد.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: امروز ملت ایران یک ملت بزرگ و نظام ما یک نظام برجسته است و همه مقدمات برای جهشهای بزرگتر فراهم میباشد و این آرزوی ملت ایران و تاکیدات امام راحل و رهبری عزیز است که باید همه توانها و اندیشهها در راه آبادانی و اعتلای کشورمان با یکدیگر همدل و همافزا شوند.
دکتر احمدینژاد همگان را به کار و تلاش و دوری از مسایل حاشیهای فرا خواند و گفت: خوشبختانه مبانی، ساختار و نظام جمهوری اسلامی ایران مستحکم است و بهتر است اگر کسی میخواهد توانی را صرف کند این توان را در مسیر سازندگی کشور بکار بگیرد.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: باید انقلاب ملت ایران به عنوان الگو به دنیا معرفی شود چرا که ملت ایران پیام جدیدی برای جهانیان دارد و آن اینکه میتوان با روش دیگری زندگی و پیشرفت کرد و میشود نظام حکومتی سالمتر و بهتری داشت.
دکتر احمدینژاد گفت: ایران باید در همه عرصهها از جمله علمی، اقتصادی، صنعتی و عمرانی ارتقاء پیدا کند تا بتوان یک جامعه بانشاط، آزاد و پویا را به جهانیان معرفی کرد.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: امروز ملت ایران یک ملت بزرگ و نظام ما یک نظام برجسته است و همه مقدمات برای جهشهای بزرگتر فراهم میباشد و این آرزوی ملت ایران و تاکیدات امام راحل و رهبری عزیز است که باید همه توانها و اندیشهها در راه آبادانی و اعتلای کشورمان با یکدیگر همدل و همافزا شوند.
دکتر احمدینژاد همگان را به کار و تلاش و دوری از مسایل حاشیهای فرا خواند و گفت: خوشبختانه مبانی، ساختار و نظام جمهوری اسلامی ایران مستحکم است و بهتر است اگر کسی میخواهد توانی را صرف کند این توان را در مسیر سازندگی کشور بکار بگیرد.
