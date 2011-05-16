  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۲۶

دیلی تلگراف منتشر کرد:

بی بند و باری های پسر قذافی/ سیف الاسلام عاشق سواحل برزیل

یک روزنامه انگلیسی در گزارشی با افشای روابط نامشروع "سیف الاسلام قذافی" با زنان فرزند دیکتاتور لیبی را "جوانی هوسران" معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف در این گزارش با انتشار تصاویری که در آن "سیف الاسلام" به همراه برخی از زنان در سواحل برزیل دیده می شود، جزیئاتی تازه از زندگی بی بند و بار وی منتشر کرد.

بر این اساس، سیف الاسلام که قبل از تحولات اخیر به نوعی ولیعهد قذافی محسوب می شد در این تصاویر به شکل زننده ای در بین چندین زن قرار دارد.

"جیسون لوییز" گزارشگر دیلی تلگراف تاریخ این تصاویر را مربوط به اواسط سال 2010 دانسته که طی آن پسر قذافی به همراه دوستانش سفری را به برزیل ترتیب داده بودند.

بنابراین گزارش، این تصاویر توسط زنی ناشناس گرفته شده که در آنها ولیعهد قذافی در منطقه ای ساحلی در برزیل با وضعیتی زننده قرار دارد.

پیش از این گزارش هایی درباره علاقه شدید سیف الاسلام به یک خواننده زن اسرائیلی منتشر شده بود که به تایید مقامات لیبی نیز رسیده است.

خاطرنشان می شود قذافی و فرزندانش که هم اکنون در طرابلس زیر بمباران موشکهای ناتو قرار دارند و به هیچ وجه راضی به ترک قدرت در این کشور پس از 42 سال حکمرانی نمی شود.

کد خبر 1312673

