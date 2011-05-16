تضمین پرداخت کارکرد سیمکارتهای دائمی به انتخاب مشترک خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر شرایط جدید فروش سیمکارتهای دائمی همراه اول را اعلام کرد که براساس آن طبق توافقات صورت گرفته قیمت این سیمکارتها مطابق پروانه فعالیت این اپراتور 124 هزار و 800 تومان خواهد بود اما مخابرات می تواند بسته های پیشنهادی را بابت تضمین پرداخت به متقاضی این نوع سیمکارتها پیشنهاد کند.

خبر مهر با اعلام شرایط فروش سیم کارتهای دائمی همراه اول از سوی روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران تایید شد. به این نحو که طبق اعلام روابط عمومی مخابرات "براساس پروانه فعالیت این شرکت و ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، قیمت سیم کارت دائمی همراه اول 124 هزار و 800 تومان (120 هزار تومان هزینه حق اتصال و 4 هزار و 800 تومان مالیات بر ارزش افزوده) تعیین شده است. علاوه بر این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز دریافت مبلغ 130 هزار تومان به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد را به انتخاب مشترکان بلامانع اعلام کرده است."

روابط عمومی مخابرات اضافه کرد: "بنابراین گزارش، همراه اول نسبت به ارائه دو نوع سیمکارت دائمی با قیمت های 124 هزار و 800 تومان با پیش شماره 0910 (بدون تضمین) و 254 هزار و 800 تومان با پیش شماره 0912 (تضمین دار) اقدام خواهد کرد. براین اساس مشترکان چنانچه سیمکارت با پیش شماره 0912 را خریداری کنند از مزایایی چون بازبودن خدمات رومینگ بین الملل، امکان بهره برداری کامل از سیمکارت در طول دوره کارکرد دو ماهه تا سقف 85 درصد مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن، بدون پرداخت مبلغ کارکرد دوره ای، امکان استرداد مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن به محض مطالبه مشترک و کسر بدهی های احتمالی و عودت سیم کارت به مخابرات بهره مند خواهند شد."

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد:"هـر دو بسته سیمکارت بر یک بستر مخابراتی ارائه می شود و تفاوتی در ساختار و کیفیت شبکه وجود ندارد و تفکیک پیش شماره به 0910 و 0912 صرفاً جهت شناسایی مشترکان اعمال می شود."