آلودگی مزارع گندم شمال گلستان نگران کننده است

محمد علی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: ظهور بیماری " فوزاریوم سنبله " گندم نیز مایه نگرانی است که شرایط رطوبی بالا و مه آلود بودن هوا در زمان گل دهی گندم ، شدت این آلودگی را تشدید می کند.

وی همچنین در رابطه با مبارزه با بیماری نماتد گال گندم گفت : این بیماری به راحتی با استفاده از کاشت بذر سالم و عاری از گال نماتدی قابل کنترل است اما استفاده از تناوب زراعی، آبیاری تابستانه و کشت تابستانه در صورت امکان و عدم استفاده از بذور خود مصرفی و فاقد گواهی سلامت می تواند سبب جلوگیری و تکرار آلودگی در سال های آتی شود.

دهقان ادامه داد : بیماری فوزاریوم سنبله گندم به دلیل تولید توکسین (سم قارچ عامل) در دانه های گندم، خوشه گندم را آلوده و بذرها را چروکیده می کند و در نهایت ، کیفیت گندم از بین می رود و آرد استحصالی و نان تولیدی دچار مشکل می شود که بروز برخی از مشکلات گوارشی انسان و دام و سرطانها را به آن نسبت می دهند.

وی گفت: در جلسات مختلف توصیه شده که یک مرحله سم پاشی در مزارع بذری برای حفاظت از گندم های بذری استان، صورت گیرد تا بذر دریافتی برای کشت در سال آینده حفظ شوند و همچنین در قسمتها و مناطقی مثل کردکوی، گرگان، فاضل آباد و علی آباد که سابقه آلودگی این بیماری وجود داشته، مبارزه شیمیایی و سم پاشی برای پیشگیری و حفاظت، انجام تا از بروز آلودگیهای احتمالی و وارد آوردن خسارت به محصول پیشگیری شود.

وی گفت: برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماریهای گندم با استفاده از بعضی از قارچ ها، باکتریها یا از ترکیبات کودی خاصی در حال انجام است که در برخی از مواقع منجر به بالا رفتن مقاومت در گیاه می شود.

دهقان خاطرنشان کرد: همچنین با آغشته کردن بذور در زمان کشت یا اسپری کردن گیاهان با ترکیب کودی خاص ، در مرحله گیاه کامل از بعضی از بیماریها مصون خواهد ماند و این نوع از مبارزه در مواقعی نسبت به سموم شیمیایی بین 60 تا 80 درصد توانایی رقابتی دارند.



وی با بیان اینکه با توجه به شرایط خاص آب و هوایی استان ، ظهور آفات و بیماریهای گندم در هر سال امری طبیعی است، به کشاورزان توصیه کرد که اقدامات شیمیایی باید در زمان درست و مناسب انجام شوند و هرسال با نسخه سال قبل نمی توان این اقدامات را انجام داد و توصیه می شود که همه جوانب کار، سنجیده و تصمیم فنی و کارشناسی شده گرفته شود و در حقیقت مدیریت مبارزه نه فقط مبارزه شیمیایی صورت گیرد که به طور حتم در بسیاری از مواقع، هزینه های کنترل را کاهش می دهد.



عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گلستان گفت: کاهش سطح مبارزه شیمیایی مزارع گندم استان در سال جاری نشان می دهد که مشکلات کشاورزان در مبارزه با آفات و بیماری های این محصول مهم استان ، بسیار کمتر از سالهای گذشته است.

دهقان گفت: همچنین آمار مختلف شهرهای استان بیانگر آن است که میزان بارش امسال در فصل زراعی

غلات در شهرهای مختلف استان بین 30 تا 70 درصد کاهش داشته که طبیعتا میزان آفات و بیماریها نسبت به سالهای گذشته کمتر می شود.

وی با اشاره به بیماری های مهم گندم استان گلستان گفت: بیماری سفید پودری، زنگ زرد، لکه برگی های گندم از جمله بیماری سپتوریائی، لکه خرمایی و سایر لکه برگی هایی که توسط عوامل مختلف بیماری زا بر روی گندم ایجاد می کنند، در سال جاری بارندگی در فصل زمستان و اوایل بهار نسبت به سالهای گذشته کمتر بود به طوری که علیه بیماری زنگ زرد، کمتر از 500 هکتار در استان سم پاشی انجام گرفته در حالیکه سطح سم پاشی در سالهای گذشته تا 180 هزار هکتار هم می رسید.

دهقان افزود: پوسیدگی ریشه و طوقه گندم و بیماری پاخوره از جمله بیماری های دیگری بودند که به خاطر بالا بودن آب سطحی و نداشتن زهکش، هر ساله مشکلاتی را در مناطق شمالی استان، ایجاد می کرد که امسال به دلیل کاهش میزان بارندگی ، این مشکلات کمتر از گذشته است.