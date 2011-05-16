دخالت نظامی خارجی در بحرین قابل قبول نیست/ منافقین باید بروند

یونادم کنا در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حمله نیروهای نظامی خارجی به بحرین گفت: طبیعتا دخالت خارجی در بحرین قابل قبول نیست البته گویا عهدنامه ای داشتند که در برابر حمله خارجی دفاع کنند در حالیکه حمله خارجی به بحرین صورت نگرفته است.

دبیر کل جنبش دموکراتیک آشوریان با اشاره به مواضع عراق در این خصوص گفت: ما در بغداد صحبت هایی که داشته ایم این است که باید دولت بحرین خواست مردم این کشور را بشنود و توجه کند که مردم چه می خواهند هم اکنون مردم بحرین مظلوم واقع شده اند و باید به خواسته آنان رسیدگی شود.

این عضو پارلمان عراق تاکید کرد: متاسفانه وضعی که هم اکنون در بحرین به وجود آمده نگرانی ما را به دنبال داشته است و نباید ارتش بیگانه برعلیه مردم این کشور ورود پیدا کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی پارلمان عراق در رابطه با اخراج گروهک تروریستی منافقین از این کشور نیز به خبرنگار مهر گفت: ما معتقدیم که این گروهک تروریستی نباید در حدود مرزهای جمهوری اسلامی ایران باشند و عراق نباید مقر یا ممری برای اقدام تروریستی و تجاوز علیه همسایگان باشد.

کنا اضافه کرد: هم اکنون دولت عراق و سازمان ملل در حال یافتن راهکاری برای حل این موضوع هستند.

وی ادامه داد: پارلمان و حکومت عراق راضی نیست که منافقین در کشور عراق حضور داشته باشند و این برخلاف روابط برادری عراق و ایران است.