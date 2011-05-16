سیاست "چماق" جان کری و "هویج" کلینتون در قبال پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن در گزارشی نوشت: با توجه به گفتگوهای اخیر "هیلاری کلینتون" و "جان کری" سناتور آمریکایی با مقامات اسلام آباد می توان گفت که ایالات متحده تاکتیک قدیمی خود یعنی سیاست "چماق و هویج" را در این کشور دنبال می کند.

کلینتون نیمه شب یکشنبه در دیدار با "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان درباره اوضاع کنونی در شهر ابوت آباد پس از مرگ "اسامه بن لادن" رهبر القاعده، جنگ علیه تروریسم و روابط دو جانبه گفتگو کرد و بر حمایت کشورش از پاکستان تاکید کرد.

این درحالیست که سناتور جان کری شنبه گذشته در گفتگو با خبرنگاران در شهر مزار شریف در شمال افغانستان اظهار داشت: از پاکستان می خواهیم تا همپیمان واقعی آمریکا در زمینه مبارزه با افراطیون در داخل مرزهای خود باشد، اما سئوالهای جدی درباره روابط اسلام آباد-واشنگتن پس از کشته شدن رهبر القاعده همچنان وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا حمله ای مشابه عملیات نیروهای این کشور در روستای ابوت آباد را برای کشتن "ملا عمر" رهبر طالبان افغانستان در خاک پاکستان مد نظر دارد یا خیر؟ گفت : آمریکا تمام گزینه ها را در نظر می گیرد.

رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت سطح روابط کشورش با پاکستان به نقطه بحرانی رسیده و مدارکی دال بر همکاری این کشور با طالبان وجود دارد و مقامات پاکستانی از محل اختفای اعضای این گروه خبر دارند.

جان کری همچنین پس از کابل به اسلام آباد سفر کرد و در گفتگو با ژنرال "اشفق پرویز کیانی" رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان ضمن تاکید بر گسترش روابط دوجانبه و منافع دو کشور در عین حال اظهار داشت: حمله یکجانبه آمریکا علیه رهبر القاعده در پاکستان اعتماد موجود میان دو کشور را از بین برد.