احمد نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار پرونده تخلفات اداری در سال 88 بیش از 19 هزار فقره بوده گفت: این آمار در سال 89 به 11 هزار تخلف کاهش یافت که علت آن استمرار آموزشهای حین خدمت و آگاهی دادن به کارکنان دولت برای آشنایی با قوانین و مقررات بوده است.

وی افزود: بر اساس آمارها 85 درصد تخلفات کارکنان دولت غیبت غیر موجه، کم کاری، سهل انگاری و عمل نکردن به دستور مافوق و 15 درصد سایر تخلفات جعل اسناد، رشوه و مفاسد دیگر است.

دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات کارکنان دولت گفت: در سال گذشته تنها 700 مورد پرونده رشوه گیری در هیات عالی رسیدگی شد.

وی گفت: اگر کارمندی غیر از تخلفات اداری دارای تخلفات دیگری باشد به دستگاه قضائی معرفی می شود که تعداد این افراد بسیار کم است.

نجابت در پاسخ به این پرسش که آیا دورکاری کارکنان دولت موجب افزایش تخلفات اداری می شود گفت: چون دورکاری همراه با تعهد کارمند همراه است و کارمند باید کار معیین شده را در مدت زمان تعیین شده تحویل دهد و گزارشها به صورت آن لاین قابل مشاهده است به نوعی تخلف کاهش می یابد ولی در کارجدید تخلفات جدیدی هم متولد می شود.

وی اظهار داشت: نظارت بر عملکرد کارکنان دولت که دورکار می شوند بیشتر است.

به اعتقاد نجابت، برخی از تخلفات به علت عدم آموزش مناسب به کارمندان و مدیران است که این تخلفات ابتدا در 550 هیات بدوی در سراسر کشور بررسی می‌شود و در صورت اعتراض به هیات تجدید نظر ارجاع می‌شود.

به گفته وی، در صورت اعتراض مجدد، پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع و اگر اعتراض به قوه خود باقی ماند، در نهایت به هیات عالی نظارت ارجاع می‌شود.

وی با اشاره به این که سلامت اداری در میان دو میلیون و 400 هزار کارمند دولتی، قابل تقدیر است گفت: برای نمایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، نباید اجازه دهیم، مفاسد اداری گسترش یابد.