خبرگزاری مهر رسانه برتر حوزه تئاتر کردستان/ 41 فعال تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، هر ساله و به مناسبت روز جهانی تئاتر مراسمی با عنوان اردیبهشت تئاتر به صورت ملی و محلی در کشور برگزار می شود و فرصتی دست می دهد تا هنرمندان و فعالان این عرصه برای ساعتی هر چند اندک دور هم جمع شده و بدون دغدغه های کاری و هنری از فعالان برتر این عرصه نیز تجلیل شود.

تالار فروردین مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج شامگاه یکشنبه میزبان اهالی تئاتر کردستان و جمعی از مسئولان ادارات و سازمان های دولتی بود تا در مراسم اردیبهشت تئاتر استان که همزمان نیز به یادواره "مرحوم علیرضا رضایی" نامگذاری شده بود، فعالان عرصه نمایش کردستان مورد تجلیل و تقدیر قرار گیرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان به عنوان اولین سخنران در جایگاه قرار گرفت و ضمن قرائت پیام معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار توجه بیشتر هنرمندان استان به ویژه فعالان تئاتر به مسائل و معضلات اجتماعی کردستان شد.

بعد از سخنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان فرماندار شهرستان سنندج نیز به عنوان سخنران بعدی در جایگاه قرار گرفت و وی نیز از اهمیت و جایگاه هنر در تعالیم اسلامی و لزوم توجه بیشتر به این مهم برای رساندن پیام های آزادی بخش نظام به سایر نقاط جهان سخن گفت.

در حین سخنان فرماندار شهرستان سنندج ایرج حسن زاده معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان نیز وارد سالن شد و به جمع هنرمندان حاضر در این مراسم پیوست.

برنامه با پخش کلیپی از فعالیت های انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان در تمام شهرستان ها به ویژه اجرای عمومی نمایش های مختلف دنبال شد و در ادامه نوبت به صابر نیکبخت رسید تا وی نیز خبر تاسیس و آغاز به کار کانون نمایشنامه نویسان استان کردستان را اعلام کند.

عبید رستمی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان نیز ضمن ارائه توضیحاتی از برنامه ها و اقدامات این انجمن در سال گذشته از توجه به برنامه های آموزشی کوتاه مدت در تمام شهرستان های استان طی سال جاری به عنوان برنامه اصلی تئاتر کردستان خبر داد.

قرائت دکلمه توسط صابر دل بینا برای یادواره مرحوم علیرضا رضایی از هنرمندان تئاتر استان کردستان که در لابلای آن به مشکلات تئاتر در این استان اشاره ای هم شده بود برای لحظاتی فضای سالن را تغییر داد تا اینکه تصاویری از این هنرمند فقید استان بخش شد تا حاضران در مراسم تحت تاثیر قرار گیرند.

بعد از پخش عکسهای قدیمی و جدید تئاتر استان کردستان، نوبت به مراسم تقدیر و تجلیل از فعالان و برترین های این عرصه رسید که در بخش اول از همسر مرحوم علیرضا رضایی که خود از هنرمندان تئاتر کردستان به شمار می رود تجلیل و تقدیر شد.

در ادامه از معاون خبر صدا و سیمای مرکز کردستان، شهرداری و شورای اسلامی شهرهای مریوان و سقز نیز به دلیل حمایت از تئاتر استان طی سال گذشته به ویژه برگزاری دو جشنواره ملی و منطقه ای تجلیل شد.

در ادامه نوبت به خبرنگاران فعال تئاتر استان کردستان رسید که در این میان از آرمان نصراللهی خبرنگار خبرگزاری مهر در کردستان، فیض الله پیری از هفته نامه سیروان، توفیق مفاخری از خبرگزاری فارس، شجر نافعی از صدا و سیما و کیان جهانی نیز تجلیل و تقدیر شد.

تجلیل از پنج پیشکسوت تئاتر استان کردستان از شهرستان های مختلف، تجلیل از پنج فعال و هنرمند برتر تئاتر استان کردستان طی سال گذشته و اهداء لوح تقدیر به 21 نفر از فعالان تئاتر این استان از دیگر بخش های برنامه های اردیبهشت تئاتر در کردستان بود.

پایان بخش برنامه های مراسم روز جهانی تئاتر در استان کردستان اجرای موسیقی کردی بود.