تاخير در اجراي پروژه هاي عمراني توجيه اقتصادي ندارد

دكترصادق خليليان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : وجود مشكلات متعدد در مديريت پروژه هاي عمراني در كشور طي 15 سال گذشته موجب طولاني شدن و هزينه بر بودن اكثراين پروژه ها شده است .

وي اجراي همزمان چندين پروژه عمراني بزرگ درهر سال را يكي ديگرازسياست هاي نادرست متوليان اين بخش دانست و گفت : اجراي همزمان چندين پروژه عمراني بزرگ درهر سال از توانايي مالي دولت ، بانك ها و مديريت مديران دولتي خارج است و اتخاذ اين سياست نه تنها موجب افزايش روند توسعه عمراني در كشور نمي شود ، بلكه كمبود شديد اعتبارات باعث به پايان نرسيدن بسياري ازاين پروژه ها مي گردد .

وي تصريح كرد : با طولاني شدن زمان اجراي پروژه ها بسياري ازپيمانكاران با توجه به تورم بيش از20 درصد دركشور قادر به ادامه فعاليت خود با اعتبارات قبلي نيستند كه اين امرخود موجب افزايش هزينه پروژه هاي عمراني و وارد آمدن خسارت به اقتصاد كشورمي شود .

خليليان طولاني شدن عمر پروژه هاي عمراني را موجب كاهش طول عمرمفيد هرپروژه دانست و گفت : تاخيردر اجراي پروژه هاي عمراني علاوه بركاهش طول عمر مفيد آنها ، اين پروژه ها را نيز ازتوجيه اقتصادي خارج مي كند .

وي با اشاره به اينكه اجراي سه برنامه پنج ساله اقتصادي و هزينه كردن بيش از30 ميليارد دلاردر هر سال ، تاثيري در رشد اجراي پروژه هاي عمراني نداشته است ، اظهار كرد : اجراي پروژه هاي عمراني دركشورمتناسب با مديريت مديران و توان مالي كشوردرهر سال ، مي تواند علاوه بر اتمام به موقع پروژه و كاهش هزينه ها، سود سرشاري را نصيب كشوركند .

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