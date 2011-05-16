صدور کارتهای الکترونیکی در گلستان 72 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمان تقوی صبح دوشنبه در نشست این شعب افزود: بیش از 163 هزار فقره از این کارت ها در سال 1389 صادر شده و در حال حاضر در شعب بانک ملی استان گلستان، ملی کارت بصورت آنی برای متقاضیان صادر می شود.

وی گفت: تاکنون 474 هزار فقره انواع کارتهای الکترونیک در این شعب صادر شد.

وی اظهار داشت: این امر نشان از فراگیر شدن استفاده از بانکداری الکترونیک و استقبال مردم از این خدمات است.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی گلستان با اشاره برخی خدمات بانک ملی ایران گفت: یکی از رموز موفقیت در بازاریابی افزایش کیفیت محصولات و خدمات است.

وی گفت: در این مسیر سازمان هایی موفق هستند که با رصد کردن مداوم نیاز های مشتریان، نسبت به برآورده کردن آن برنامه ریزی کنند زیرا مشتریان به عنوان سرمایه های واقعی بانک هستند و ارائه خدمات با کیفیت و بهینه به آن ها اولین اولویت همه کارکنان است.