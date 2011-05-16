کمیته استیناف ادعای باشگاه گسترش فولاد تبریز را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست اعاده دادرسی تیم گسترش فولاد تبریز نسبت به استفاده غیرمجاز باشگاه نساجی از بازیکن خارجی مازاد در دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول، کمیته استیناف با استناد به موارد 29 و 36 آیین نامه انضباطی فدراسیون ضمن رد درخواست اعاده دادرسی، آرای صادره قبلی از سوی کمیته انضباطی را تایید کرد.

روز شنبه 24 اردیبهشت ماه نیز ناصر حجازی پیرامون همین پرونده در کمیته انضباطی حاضر شد و نقطه نظرات خود را در خصوص پرونده به مسئولان کمیته انضباطی اعلام کرد. آتیلا حجازی فرزند ناصر حجازی در کادر فنی تیم گسترش فولاد تبریز عضویت دارد.