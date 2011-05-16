300 اجرای عمومی تئاتر در استان کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبید رستمی شامگاه یکشنبه در مراسم جشن اردیبهشت تئاتر کردستان و تجلیل از هنرمندان برتر این عرصه اظهار داشت: با همکاری و مشارکت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان های مختلف استان در سال گذشته بالغ بر 300 اجرای عمومی تئاتر انجام شده است.

وی عنوان کرد: تئاتر استان کردستان طی سال گذشته وضعیت مطلوبی را پشت سر گذاشت و علاوه بر 300 اجرای عمومی که با استقبال مناسب مردم نیز مواجه شده بود، توجه به کلاس های آموزشی و برگزاری جشنواره های منطقه ای و ملی در کردستان نیز در دستور کار قرار داشت.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان افزود: برگزاری پنج جشنواره منطقه ای و ملی در سال گذشته از جمله موفقیت های تئاتر استان کردستان بوده است که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این جشنواره ها در سال جاری با کیفیت و تعداد بیشتری برگزار می شود.

رستمی گفت: یکی از برنامه های جدی انجمن در سال جاری به ویژه در شهرستان های مختلف استان کردستان برگزار دوره های آموزشی است که خوشبختانه همکاری و مشارکت ادارات ارشاد در این بخش بسیار مطلوب بوده و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی در پایان به صدور مجوز فعالیت 18 گروه نمایشی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: پیگیری های جدی انجمن هنرهای نمایشی استان برای صدور مجوز به دیگر گروه های فعال کردستان ادامه دارد و در این راستا مستندات و مدارک مورد نیاز نیز به مرکز ارائه شده است.

در ادامه این مراسم از فعالان عرصه تئاتر کردستان نیز تجلیل شد که در این راستا خبرنگار خبرگزاری مهر در کردستان به دلیل پوشش مناسب اخبار سال گذشته تئاتر این استان مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفت.