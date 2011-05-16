شب موسیقی زاگرس نشینان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این کنسرت پژوهشی ، احسان عبدی پور وبهزاد پاکدل قطعاتی از موسیقی لرستان را به صورت دو نوازی سرنا و دوهل اجرا کردند و پس از آن یادداشت دبیر هفتمین جشنواره موسیقی نواحی برای حاضرین در سالن خوانده شد.

در ادامه این نشست پژوهشی ایرج رحمانپور خواننده منظومه های موجود در فرهنگ موسیقایی استان لرستان در میان تشویق حاضران درسالن پشت تریبون قرار گرفت و درخصوص منظومه های موجود در ادبیات و موسیقی منطقه لرنشین ایران گفت : منظومه های استان لرستان فرقی با سایر منظومه های ایران زمین ندارد البته برخی از منظومه ها از دوران قدیم در فرهنگ لرستان به یادگار مانده است که مضامین مختص به تاریخ این سرزمین را دارد که منظومه کرمی و یا قدم خیر جز این دسته هستند ؛ در این میان برخی منظومه های دیگر هم در خصوص طبیعت مانند کوه ، درخت و پرنده وجود دارد.

وی در ادامه به منظومه های عاشقانه در فرهنگ موسیقایی استان لرستان اشاره کرد و گفت : عاشقانه هایی چون شیرین و فرهاد جز فرهنگ موسیقی لرستان است البته در حوزه موسیقی طنز و یا موسیقی مذهبی هم منظومه هایی موجود است؛ همجواری قوم لر با سایر اقوام در گذشته نچندان دور برخوردهای بسیاری را ایجاد می کرد که معمولا به شکل کدخدامنشی موضوع حل و فصل می شد اما در این بین دختری فدا می شد و به عنوان قربانی عروس خانواده مدعی می شد از همین رو منظومه خون بس که ریشه در فرهنگ زندگی قوم لر دارد پدید آمد.

در ادامه این نشست احسان عبدی پور قطعه از موسیقی لری را با ساز سرنا در مایه شور نواخت و پس از آن غلام سبزعلی خواننده ، منظومه های خون بس را اجرا کرد ، پس از این اجرا رحمانپور به منظومه های بی کلام در استان لرستان اشاره کرد و گفت که علاوه بر منظومه های باکلام منظومه های بی کلام مانند "سوار بازی" و " چمریانه" نیز داریم که درخصوص سرایش زندگی انسان از لحظه تولد تا مرگ است.

این خواننده لر پس از توضیحاتی که ارائه داد منظومه بی کلام چمریانه را خواند که با استقبال تماشاگران حاضر در جلسه مواجه شد.

در ادامه این نشست بهزادپاکدل محقق موسیقی لرستان به شاهنامه خوانی در قوم لر اشاره کرد و گفت : با استناد به گفته استاد ادبیات ایران زمین میرجلال الدین کزازی شاهنامه در سیستان متولد شد اما در منطقه زاگرس و به خصوص لرستان متولد شد و درست به همین دلیل است که اغلب واژه های شاهنامه در گویش مردم لر نیز استفاده می شودغ همچنین منظومه سوگ سیاوش در مقام ماهور در این منطقه با لهجه ای نزدیک به بختیاری اجرا می شود ؛ پس از پایان صحبت های پاکدل، محمد یاراحمدی مرگ سیاوش را اجرا کرد و از سیاوش به عنوان اولی شهید عجم نام برد.

پس از پایان اجرای ایرج رحمانپور و گروه اش ، میرزاعلی چهرازی همراه با محمدرضا طاهر پور به روی صحنه آمدند تا قطعاتی از موسیقی فارس را اجرا کنند.

پیمان بزرگ نیا پژوهشگر موسیقی فارس روی صحنه آمد و درخصوص موسیقی فارس گفت : موسیقی قوم فارس آنگونه که باید معرفی نشده است و متاسفانه به دلیل سهل انگاری های انجام شده راویان اصلی این نوع موسیقی از میان ما رفته الند و در این بین واسونک گونه ای از موسیقی مربوط به این سرزمین که از مهمترین آثار موسیقایی فارس است به دلیل عدم پژوهش درست بر روی آنها تقریبا از بین رفته است .

پس از پایان صحبت های بزرگ نیا منظومه مهدی خان که یک داستان تراژدی از زندگی فردی به نام مهدی خان است روایت شد.

درحاشیه

- تاخیر درآغاز برنامه دومین روز از کنسرت پژوهشی هفتمین جشنواره موسیقی نواحی اعتراض بسیاری از تماشاگران را مبنی بر عدم اجرای منظومه های لری با صدای ایرج رحمانپور را برانگیخت.

- صحب های مجری مراسم درخصوص موسیقی لری به درازا کشید و همین مسئله باعث شد که برخی از تماشاگران معترض بگویند که برای دیدن اجرای رحمانپور به سالن آمده اند و تمایلی به شنیدن مباحث تئوری مربوط موسیقی لرستان ندارند.

- یکی از ویژگی های کنسرت موسیقی لرستان حضور هموطنان لر در این سالن بود که رنگ و بوی خاصی را به مجموع اجرای رحمانپور بخشیده بود.