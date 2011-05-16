غبار روبی مسجد دانشگاهها در مهرماه/ نماز در درجه اول اهمیت دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی یکشنبه شب در اختتامیه جشنواره باران در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتقاد از عدم تناسب میزان اهمیت نماز و امور دینی در جمهوری اسلامی ایران با بودجهای که برای این امور اختصاص پیدا میکند، گفت: متأسفانه با وجود اینکه همه اذعان داریم امور دینی و فرهنگی بسیار مهم هستند و باید روی آنها سرمایهگذاری کنیم اما وقتی پای اختصاص بودجه میرسد و باید به طور جدی در بودجه نگاه شود این امور مورد کم توجهی قرار میگیرند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با انتقاد از کم توجهی به بودجه دو امر مهم "نماز و نیایش" و "قرآن" افزود: این درحالیست که "نماز و قرآن" زیربنای کارهایمان است به اندازه یک کامیون آئیننامه و دستورالعمل برای امور فرهنگی و دینی داریم اما وقتی پای "دو دو تا" (حساب و کتاب) میرسد چیزهای دیگری اولویت پیدا میکند.
وی افزود: متأسفانه بودجه فرهنگی دانشگاهها هم در بخشهای دینی و هم در بخشهای دیگر که وابسته به امور فرهنگی است آن قدر کم است که به عنوان یک مسئول از این همه نیروی علاقمند، کوشا و شایق با طرحهای متنوع شرمنده میشویم چراکه دستمان خالی است. البته تلاش میکنیم سیاستگذاران امر را قانع کنیم که اگر در حوزه امور فرهنگی و دینی سرمایهگذاری کنیم آیندهای درخشانتر خواهیم داشت اما اگر سرمایهگذاری نکردیم باید جوابگوی خداوند باشیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه تا قبل از سال 84 (قبل از روی کار آمدن دولت نهم) به امر نماز و نیایش در دانشگاهها کمتوجهی صورت گرفته است، گفت: در سال 84 پس از استقرار در ستاد وزارت علوم ضمن سفرهای استانی و بازدید از دانشگاهها متوجه شدیم که مشتاق اقامه نماز در دانشگاهها زیاد است اما آن طور که باید و شاید بهای لازم به ساخت و تجهیز نمازخانه و مسجد در دانشگاهها داده نمیشده است.
خواجه سروی در حالی که به وجود بناهای نیمه تمام مساجدی در دانشگاههای کشور در سال 84 اشاره کرد که کلنگ آنها از سال 65 به زمین خورده اما تا سال 85 ناتمام مانده بودند اشاره کرد، خاطرنشان کرد: سال 87 تصمیم گرفته شد دیگر مسجد یا نمازخانه نیمه تمام در دانشگاهها نداشته باشیم. این سوال مطرح است که چرا در یک دانشگاه، آمفیتئاتر به آن مجللی ساخته شده بوده اما مسجد دانشگاه 20 سال ناتمام مانده بوده و البته اسممان هم مسلمان است.
وی در یادآوری مصوبهای در سال 87 برای مسجدسازی در دانشگاهها گفت: وزارت علوم در سال 87 تصویب کرد که اگر دانشگاهی تازه تأسیس میشود حتماً باید در نقشه دانشگاه جای مسجد دیده شود. از سال 87 تعداد دانشگاههای دولتی از 70 به 90 دانشگاه رسیده و در نقشه این 20 دانشگاه جای مسجد دیده شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم یکی از شاخصهای موثر در رتبهبندی دانشگاهها که با ضریب خیلی بالا در رتبهبندی فرهنگی دانشگاهها لحاظ میشود را برخورداری دانشگاه از مسجد عنوان کرد و گفت: این سیاست که دین در دانشگاه باید پایگاه قوی داشته باشد در وزارت علوم به عنوان یک موضوع جدی در نظر است لذا در آغاز سال تحصیلی جدید اولین چیزی که باید برای دانشجویان جدیدالورود در نظر بگیریم این است که به آنها بگوییم باید در دانشگاه نماز در رأس امور باشد.
خواجه سروی با بیان اینکه نماز جماعت به عنوان یک فرهنگ باید در دانشگاهها تقویت شود، گفت: در سال 90 باید برای دانشجویان جدیدالورود موضوع نماز را جدی بگیریم و باید نشان دهیم که در دانشگاه در درجه اول "نماز" اهمیت دارد. اصلاً نباید خجالت بکشیم و محافظهکاری کنیم. نباید خجالت بکشیم که بگوییم دانشگاه باید دینی و اسلامی باشد، چون دانشگاه دینی مطالبه مردمی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم عملکرد ستاد اقامه نماز در دانشگاهها در گذشته را بهتر از حال حاضر دانست و گفت: فتیله ستاد اقامه نماز در دانشگاهها پائین آمده و نفت چراغش کم شده است کم نگذاریم و نگوییم که در محیط خوابگاهها امام جماعت نداریم.
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