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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۶

پایان‌نامه‌های دانشجویان در حوزه رادیو حمایت می‌شود

پایان‌نامه‌های دانشجویان در حوزه رادیو حمایت می‌شود

مدیر اداره کل پژوهش‌ معاونت صدا تاکید کرد در جلساتی که این معاونت با اساتید دانشگاه داشت، اساتید خواستار بهره‌مندی از قالب‌‌های نو در برنامه‌سازی و حمایت پایان‌نامه‌های‌ دانشجویان در حوزه رادیو شدند.

مهدی لبیبی، مدیر اداره کل پژوهش‌ معاونت صدا درباره نتایج جلساتی که این معاونت با اساتید دانشگاه تهران و ارتباطات داشت به خبرنگار مهر گفت: جلسات خوبی با اساتید دانشگاه برگزار شد. در این جلسات از دیدگاه‌های آنها در حوزه رادیو بهره‌مند شدیم و آنها پیشنهادهایشان را برای پیشبرد این رسانه و تحول در آن ارائه کردند.

وی در ادامه افزود: پیشنهادها و انتقادهایشان طبقه‌بندی شده است. آنها خواستار این مسئله شدند که برنامه‌های رادیو باید در قالب نو تهیه و پخش شود و برنامه‌ها ویژه کودکان، زنان و دیگر اقشار تخصصی‌تر تهیه شوند. البته در حال حاضر شبکه‌های تخصصی همچون سلامت، ورزش و ... داریم که بنا به ماموریت‌هایشان به دنبال تهیه برنامه‌های جذاب هستند.
 
لبیبی خاطرنشان ساخت: همچنین پشنهاد شد که رادیو از پایان‌نامه‌های دانشجویان در حوزه رادیو حمایت کند و نیروهای خلاق به لحاظ علمی شناسایی شوند. طبق آخرین نظرسنجی مشخص شد رادیو پیام 27 درصد مخاطب دارد. این آمار خوب و قابل توجهی است و امیدواریم روز به روز بر تحولات این رسانه افزوده شود.
 
وی در ادامه افزود: در حال حاضر برنامه‌های طنز و شاد در شبکه‌های رادیویی افزایش یافته است. در سال 90 هم این جزو برنامه‌های شبکه‌های رادیویی است. البته هر شبکه رادیویی متناسب با ماموریتی که دارد برنامه‌های طنز و مفرح متنوع تهیه می‌کند. رادیو رسانه‌ای است که در موقعیت‌های مختلف نقش موثر و بی‌نظیری داشته است.
 
مدیر اداره کل پژوهش معاونت صدا درباره اینکه جلسه با اساتید دانشگاه ادامه دارد؟ گفت: بله، البته هر جلسه با اساتید یکی از دانشگاه‌ها خواهد بود. سعی می‌کنیم از نظرات صاحب‌نظران استفاده کنیم.
 
کد مطلب 1312699

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