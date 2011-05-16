مهدی لبیبی، مدیر اداره کل پژوهش معاونت صدا درباره نتایج جلساتی که این معاونت با اساتید دانشگاه تهران و ارتباطات داشت به خبرنگار مهر گفت: جلسات خوبی با اساتید دانشگاه برگزار شد. در این جلسات از دیدگاههای آنها در حوزه رادیو بهرهمند شدیم و آنها پیشنهادهایشان را برای پیشبرد این رسانه و تحول در آن ارائه کردند.
وی در ادامه افزود: پیشنهادها و انتقادهایشان طبقهبندی شده است. آنها خواستار این مسئله شدند که برنامههای رادیو باید در قالب نو تهیه و پخش شود و برنامهها ویژه کودکان، زنان و دیگر اقشار تخصصیتر تهیه شوند. البته در حال حاضر شبکههای تخصصی همچون سلامت، ورزش و ... داریم که بنا به ماموریتهایشان به دنبال تهیه برنامههای جذاب هستند.
لبیبی خاطرنشان ساخت: همچنین پشنهاد شد که رادیو از پایاننامههای دانشجویان در حوزه رادیو حمایت کند و نیروهای خلاق به لحاظ علمی شناسایی شوند. طبق آخرین نظرسنجی مشخص شد رادیو پیام 27 درصد مخاطب دارد. این آمار خوب و قابل توجهی است و امیدواریم روز به روز بر تحولات این رسانه افزوده شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر برنامههای طنز و شاد در شبکههای رادیویی افزایش یافته است. در سال 90 هم این جزو برنامههای شبکههای رادیویی است. البته هر شبکه رادیویی متناسب با ماموریتی که دارد برنامههای طنز و مفرح متنوع تهیه میکند. رادیو رسانهای است که در موقعیتهای مختلف نقش موثر و بینظیری داشته است.
مدیر اداره کل پژوهش معاونت صدا درباره اینکه جلسه با اساتید دانشگاه ادامه دارد؟ گفت: بله، البته هر جلسه با اساتید یکی از دانشگاهها خواهد بود. سعی میکنیم از نظرات صاحبنظران استفاده کنیم.
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