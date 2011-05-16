صدور پیام های انقلاب به جهان از مسیر هنر تاثیرگذارتر است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ولی الله میرزائی اصل شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از برترین های تئاتر استان کردستان طی سال گذشته، اظهار داشت: انقلاب اسلامی قرائت جدیدی را از حکومت در چهارچوب دین مبین اسلام ارائه کرد و از مسیر هنر می توان این پیام ها را به دیگر نقاط جهان نیز صادر کرد.

وی عنوان کرد: بهره گرفتن از شیوه های مختلف هنری برای تاثیرگذاری بیشتر در جهان یکی از نیازهای اصلی در کشور به شمار می رود و هنرمندان در تمامی عرصه ها به ویژه تئاتر باید از این فرصت در جهت انتقال پیام آزادی بخش مردم کشور به دیگر نقاط جهان استفاده کنند.

فرماندار شهرستان سنندج مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن را از دیگر مسائل مهم برای توسعه و تقویت فعالیت های فرهنگی و هنری عنوان کرد و افزود: هنرمندان باید با تولید آثار فاخر و ارزشمند نه تنها نیازهای مردم در داخل کشور را تامین کنند بلکه زمینه را برای مقابله با ناتوی فرهنگی و جنگ نرم دشمن نیز آماده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه فعالیت های فرهنگی و هنری در دین مبین اسلام گفت: یکی از اصول و مفاهیم بسیار مهم که در تمامی ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام به آن توجه شده میل به زیبایی بر اساس فطرت انسانی است.

میرزائی اصل بیان کرد: هنر درخت تناوری است که ریشه در عالم بالا دارد و هنرمند در پرتو الهی است که می تواند مرزهای جدیدی را خلق کرده و مورد تحسین همگان قرار گیرد.

وی در پایان یادآور شد: بهره گرفتن از مفاهیم قرآنی در آثار هنری می تواند میزان تاثیرگذاری این مهم را در جامعه افزایش داده و در کنار آن فضا برای فعالیت های بهتر در این حوزه فراهم شود.

در ادامه این مراسم از فعالان عرصه تئاتر کردستان نیز تجلیل شد که در این راستا خبرنگار خبرگزاری مهر در کردستان به دلیل پوشش مناسب اخبار سال گذشته تئاتر این استان مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفت.