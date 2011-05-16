راه رفتن دانشجوی فلج آمریکایی روی پاهای دانشمند ایرانی!

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی 15 هزار نفری که در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاه کالیفرنیا برکلی حضور پیدا کرده بودند به چشمان خود دیدند که یکی از دانشجویان فلج این دانشگاه با پاهای خود برای دریافت مدرکش بر روی صحنه قدم گذاشت.

"آستین ویتنی" با استفاده از اسکلت روباتیکی که توسط محقق ایرانی همین دانشگاه طراحی شده است، توانست در حین دریافت مدرک دانشگاهش بر روی صحنه رفته و با حرکت دادن پاهایش بر روی صحنه قدم بزند. وی در سال 2007 و در اثر یک سانحه رانندگی توانایی راه رفتن را از دست داد.

"همایون کازرونی" به همراه همکارانش در لابراتوار مهندسی انسان و روبات این پاهای روباتیک را از پابندهایی به همراه یک ابزار جعبه مانند که به پشت کاربر بسته می شود، ابداع کرده است. ویتنی امیدوار است روزی بتواند یک دستگاه از این پاهای روباتیک را در اختیار داشته باشد با این همه تا آن روز و تکمیل این طرح ابتدایی راه زیادی در پیش است.

همایون کازرونی یکی از برترین متخصصان در زمینه تقویت روباتیک انسانها است که تا کنون تحقیقات متعددی درباره علوم روباتیک، علوم کنترلی، اسکلتهای روباتیک، سیستمهای ماشینی-انسانی، زیست مهندسی، طراحی مکاترونیک، ابزارهای کمکی هوشمند و انرژی انجام داده است.

وی هم اکنون ریاست لابراتوار مهندسی انسان و روباتهای دانشگاه کالیفرنیا برکلی را به عهده دارد که ابداع HULC، اسکلت روباتیکی که ویتنی توانست با آنها قدم بردارد از جدیدترین تحقیقات او است. این اسکلتها به افراد امکان حمل 90 کیلوگرم بار را در هر سطحی با هر شیب و مانعی خواهد داد و مانع از خستگی کاربر خود خواهد شد.

تکنولوژی HULC در حال حاضر به نام موسسه لاکهید مارتین به ثبت رسیده است و پروفسور کازرونی در تلاش است آن را به گونه ای توسعه بدهد که افرد ناتوان حرکتی، فلج و یا افرادی که در اثر ایستهای قلبی یا مغزی دچار اختلال حرکت شده اند بتوانند از آن به عنوان کمکی برای حرکت کردن استفاده کنند:

آستین ویتنی در سال 2007 در اثر تصادف رانندگی قدرت راه رفتن را از دست داد

اما در مراسم جشن فارغ التحصیلی خود تصمیم گرفت بر این ناتوانی غلبه کند

وی با پوشیدن اسکلت روباتیک محصول لابراتوار انسان و روبات کالیفرنیا برکلی توانست بر روی پاهای خود بایستد

و تمامی مسیر را برای دریافت مدرکش بر روی صحنه راه برود