دو رویکرد بری مقابله با تحریم/ عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه پدافند غیرعامل

علیرضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر در مورد پدافند غیرعامل یا دفاع غیرنظامی گفت: وزارت اقتصاد در موضوع پدافند غیر عامل عمدتا به تامین موضوعات ایمن سازی و پایداری فرآیندهای اقتصادی می پردازد و هر یک از حوزه ها از جمله بانکها و بیمه ها دارای متولی خاص خود هستند.

مسئول کمیته پدافند غیرعامل وزرت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: هر چقدر خود را در حوزه های مختلف مثل بانکها و بیمه ها تقویت کنیم کمتر مورد تهاجم قرار می گیریم و اگر تهاجمی در حوزه اقتصاد مثل تحریم صورت گیرد، کمتر آسیب می بینیم.

وی با بیان اینکه تهدیدها در حوزه اقتصاد همه جانبه است، افزود: تهدید در سطح ملی، اقتصاد را هم شامل می شود، به همین دلیل دفاع در حوزه اقتصاد به شدت پیگیری می شود.

پورابراهیمی با اشاره به تشکیل ستادی برای مبارزه اقتصادی علیه ایران، تحریمها را ادامه تهدیدها عنوان کرد و اظهارداشت: در حوزه های مختلف اقتصادی وزارت اقتصاد تدابیر لازم را در این زمینه اندیشیده اند.

به گفته وی در حوزه دفاع برای مقابله با تحریمها دو رویکرد مورد توجه است، رویکرد اول توجه به اطلاعات و فرآیندهای اقتصادی و نقاطی است که باید در حوزه اقتصاد به آن پرداخته شود تا مورد هجوم قرار نگیرد و رویکرد دوم اقدامات پیشگیرانه در حوزه های مذکور است تا ما را به انفعال نکشاند.

مسئول کمیته پدافند غیرعامل وزرت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از منظر دفاعی باید به قدری قوی باشیم که تهدید کننده به فکر تهاجم و حمله نیافتد که سازو کارهایی هم در حوزه اقتصاد و مقابله با تحریم اندیشیده می شود و پدافند غیرعامل از منظر خود به این موضوع می پردازد.