آرای والرشتاین بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، والرشتاین واضع نظریه نظام جهانی است. او از منتقدان نظام جهانی سرمایه‌داری است. آنچه او به عنوان آینده نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل مورد توجه قرار می‌دهد مبتنی بر نقد او از نظام سرمایه‌داری است.

گابریل راک هیل و آلفرد گومز مولر در قالب کتابی به بررسی موضوع سیاست فرهنگی و روح انتقاد در گفتگو با صاحبنظران و اندیشمندان برجسته معاصر پرداخته‌اند.

آنها از متفکرانی چون جودیت باتلر، سیلا بن حبیب، مایکل ساندل، کرنل وست، آکسل هانس و ایمانوئل والرشتاین سؤالاتی را مطرح کرده‌اند.

محور پرسشهای آنها بررسی فرهنگ در مفهوم گسترده آن در جامعه و سیاست کنونی است. بررسی مفهوم فرهنگ در این پرسشها مورد توجه جدی است.

بررسی نزاع میان طرفداران جریان غالب تکثرگرایی فرهنگی و برخورد تمدنها از موضوعات جالب توجه این اثر به شمار می‌رود.

والرشتاین دیدگاه‌های موجود درباره فرهنگ را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند. نخست گروهی که به فرهنگ به عنوان مشخصه و ویژگی جوامع نسبت به یکدیگر می‌نگرند و دوم گروهی که فرهنگ را نشانه وجود سطح متعالی رفتار و ارزشهای گروهی خاص در درون یک جامعه می‌دانند.

برای گروه اول فرهنگ نشانگر شاخصه یک جامعه در میان دیگر جوامع است و برای گروه دوم فرهنگ نمایشگر برتری و تعالی یک گروه در درون یک جامعه نسبت به دیگر گروه‌های اجتماعی است.

این کتاب با عنوان "سیاست فرهنگ و روح انتقاد" از سوی انتشارات دانشگاه کلمبیا منتشر شده است.