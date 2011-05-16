جریان انحرافی قصد ورود به حوزه اعتقادی مردم را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری شامگاه یکشنبه در همایشی که با حضور خواهران طلبه از سراسر کشور در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، با ابراز تاسف از وجود جریان انحرافی در کشور، تصریح کرد: متاسفانه در داخل کشور ما برخی از انسانهای منحرف که دغدغه دین ندارند و به دنبال مقاصد شخصی خود هستند شرایطی ایجاد می کنند که از میزان نفوذ و اثرگذاری جمهوری اسلامی در خارج از کشور کاسته شود.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم وظیفه مبلغان دینی و علمای حوزه که متکفل دین هستند را در مقابله با این جریانهای انحرافی خطیر دانست و تأکید کرد: باید با اشاعه فرهنگ ناب اسلامی به صورت منطقی، جلوی این انحرافات گرفته شود و نباید به افراد غیرمتخصص و کسانی که درد دین ندارند اجازه داده شود که هر روز ذهن مردم را با انواع و اقسام خرافات منحرف کنند.



وی تصریح کرد: دین مبین اسلام آنقدر منطقی، بااستدلال و پویا هست که نیازی به حرفهای نسنجیده و غیرکارشناسی برخی افراد نداریم.



حجت الاسلام اسکندری خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه داشت که اگر در جایی از مباحث مربوط به دین مشکلی به وجود آید، به خاطر توجه نکردن ما به مسائل اساسی دین است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به شرایط حساس بین المللی، منطقه ای و داخلی اظهار داشت: زنان ما در جامعه اسلامی ایران در نهایت امنیت و اوج آزادی زندگی می کنند، اما متاسفانه زنان مسلمان در برخی کشورهای اسلامی از جمله بحرین شرایط بسیار دشواری را تحمل می کنند.



وی اضافه کرد: مسلمانان باید با تشکیل امت واحده، شرایط را به گونه ای فراهم کنند که حکام خودکامه و خودسر منطقه جرأت تعدی و جسارت به مسلمانان را نداشته باشند.



تبلیغ وارونه در عرصه دینی نداشته باشیم



حجت الاسلام اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود، گسترش فرقه های انحرافی و عرفانهای کاذب را یکی از مهمترین حربه های دشمنان برای سست کردن اعتقادات و اراده دینی مردم به ویژه نسل جوان دانست و ارائه آموزشهای لازم به گروه های تاثیرگذار جامعه را برای جلوگیری از گسترش این فرقه ها مهم ارزیابی کرد.



وی تأکید کرد: شیوه های مقابله فرقه های انحرافی باید به گونه ای باشد که منجر به ترویج بیشتر افکار شیطانی و نمادهای این فرقه ها نشود.



اسکندری خاطرنشان کرد: هر گونه بی دقتی و بی تدبیری در این زمینه ممکن است عواقب خسارت باری را متوجه نسل جوان کند، بنابراین از مبلغان دینی انتظار می رود که برای مقابله با فرقه های انحرافی راههای منطقی تری را برگزینند.



وی ترویج آموزه های نورانی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را بهترین راه تقویت اراده دینی نسل جوان و مقابله با خطرات ناشی از تهدیدات فرقه های انحرافی عنوان کرد و یادآور شد: اگر آنچه که در قرآن و دین و آموزه های اهل بیت(ع) وجود دارد را به خوبی برای جوانان تبیین و ترویج کنیم، در واقع به همه شبهات و سئوالات نسل جوان پاسخ داده ایم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در پایان به خواهران طلبه توصیه کرد که در انجام وظایف دینی خود به گونه ای عمل نکنند که خدای ناکرده منجر به تبلیغ وارونه در عرصه دینی شود.



لازم به ذکر است که یک دوره آموزشی به منظور آشنایی با اندیشه های شهید مطهری توسط جامعه الزهرا(س) و سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برای خواهران طلبه از سراسر کشور در قم برگزار شد.

