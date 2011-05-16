ایران در کاربری خانگی تلفن ثابت رتبه نخست را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اسماعیل رادکانی در مراسم گشایش رسمی ششمین نمایشگاه تخصصی برق و الکترونیک، کامپیوتر و ماشین های اداری و نخستین نمایشگاه تخصصی مخابرات و انفورماتیک اظهار داشت: ایران در بخش هزینه تلفن ثابت رتبه اول، در بخش سرانه هزینه تلفن همراه رتبه 56 و در بخش اینترنت با پهنای وسیع، رتبه 94 را از آن خود کرده است.

رادکانی افزود: شاخص های وضعیت اقتصاد دیجیتالی بر اساس آمادگی الکترونیک، اندازه گیری جامع اطلاعات، بررسی وضعیت دولت الکترونیک در جامعه جهانی و توسعه ای سی تی در سال 2010 تدوین شد.

وی افزود: در انتهای برنامه پنجم باید در توسعه شاخص های فناوری اطلاعات جهش داشته باشیم که این امر حجم عظیمی از سرمایه گذاری را می طلبد.

باید 50 درصد خانوارها ارتباط پرسرعت داشته باشند

وی اظهار داشت: در توسعه پورتال پرسرعت نیز باید 50 درصد خانوارها ارتباط پرسرعت داشته باشند.

معاون گسترش و فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه دوران مشتری مداری گذشته و باید مشتری سازی کنیم، افزود: باید نسبت به ایجاد توسعه شبکه های اطلاعات و شبکه ای با پهنای باند مناسب اقدام شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار داشت: در برنامه پنجم ارائه خدمات الکترونیکی تاکید شده و شیوه تحقق آن در زمینه سازی ورود به بخش خصوصی تعریف شده است.

کاظم حجازی افزود: در بخش خصوصی افراد جوان تحصیل کرده ای وجود دارند که از فضای دانشگاه خارج شده و خواهان بروز معلومات خود در محیط کار هستند که باید امکانات در اختیار آنها قرار گیرد.

وی واگذاری مخابرات به بخش خصوصی را مفید دانست و بر تقویت خدمات ارائه شده به شهروندان تاکید کرد.