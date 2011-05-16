کیست 7 کیلوگرمی از بدن بیماری در سمنان خارج شد

پزشک متخصص زنان و زایمان بیمارستان شفاء سمنان در خصوص این عمل به خبرنگار مهر در سمنان گفت: این کیست از شکم زن بیمار32 ساله خارج شد.

دکترلاله رزمی ادامه داد: با انجام آزمایشات پزشکی این بیمار، علت درد شکم و لگن وی توده کیست رشد کرده تشخیص داده شده بود.

وی با بیان اینکه این کیست در فاصله کوتاهی ابعاد بزرگی پیدا کرد، اظهار داشت: به ناچار از طریق جراحی مجبور به خارج کردن آن از بدن بیمار شدیم.

وی اضافه کرد: این کیست از لگن تا دیافراگم بیمار را فرا گرفته بود ولی با یک برش کوتاه و تخلیه مایع درونی، توده از شکم بیمار خارج شد.

پزشک متخصص زنان و زایمان بیمارستان شفاء سمنان یاد آور شد: این کیست تخمدان و در ابعاد 45 در 50 سانتیمتر بود که حال بیمار رضایت بخش است.

رزمی با بیان اینکه کیست برای بررسی بیشتر به پاتولوژی ارسال شده است، گفت: معمولا این نوع کیست ها در ابعاد کوچک از طریق دارو جذب و یا برطرف می شود و در ابعاد بزرگتر نیاز به جراحی دارد.

