اختصاص دو میلیارد دلار جهت توسعه مترو و حمل و نقل شهری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی شامگاه یکشنبه در حاشیه دیدار شهردار قم با وی، در جمع خبرنگاران گفت: نمایندگان برای توسعه مترو و حمل و نقل شهری، ۲ میلیارد دلار اعتبار از محل درآمد حاصل از فروش نفت اختصاص دادند که از این مبلغ قسمتی نیز به شهر قم تخصیص داده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به بودجه قم گفت: عملیات اجرایی برخی پروژه‌ها از قبیل حرم تا جمکران، بلوار عمار یاسر با فروش اوراق مشارکت در حال اجرایی شدن است و در بودجه سال ۹۰ نیز مقرر شد شهرداری‌ها با فروش ۷ هزار میلیارد تومان، اعتبار لازم برای ادامه کار را بدست آورد که اگر از این اعتبارات به خوبی استفاده شود بسیاری از اقدامات عمرانی پیشرفت خواهد کرد.



لاریجانی افزود: با توجه به موارد ذکر شده در مجموع روند ساخت و ساز در قم امسال قابل توجه خواهد بود.



بودجه جداگانه‌ای برای پذیرایی از زائران در قم، مشهد و شیراز



وی تصریح کرد: برای شهرهای قم، مشهد و شیراز ردیف بودجه جداگانه‌ای به منظور پذیرایی از زائران اماکن مقدس در نظر گرفته شد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای مدارس علمیه، مراکز فرهنگی، سازمان تبلیغات و مساجد و حسینه‌ها نیز در مجموع ۱۱۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد که به تناسب استان‌ها و شهر‌ها به قم نیز اختصاص می‌یابد.



در این دیدار محسن‌پور عابدینی شهردار قم درباره پروژه‌های عمرانی قم اعم از احداث ۳۵۰۰ هکتار فضای سبز، بلوار بزرگ پیامبر اعظم، اتوبان عمار یاسر، فرودگاه بین المللی و اتوبان شهید روحانی و... گزارشی به نماینده مرم قم در مجلس شورای اسلامی ارائه داد.