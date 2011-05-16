رویکرد به مقوله فرهنگی - تبلیغی باید هوشمندانه و عالمانه باشد

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر وظایف دستگاههای تبلیغی را فرهنگ سازی بر اساس آموزه های دینی و نهادینه کردن معارف اهل بیت (ع) در جامعه دانست و افزود: برای نهادینه کردن مسائل فرهنگی باید کار کارشناسی صورت گیرد و از توانمندی های کارشناسان فرهنگی استفاده کرد.

وی همچنین کار فرهنگی را نیازمند به عزم ملی و همگانی دانست و اظهار داشت: بسترسازی برای تبلیغ باورهای دینی و الگو سازی فرهنگ با رویکرد دینی از جمله مهمترین اهداف ادارات تبلیغات اسلامی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه باید نسبت به انجام کارهای فرهنگی در آن تمهیداتی اندیشیده شود به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و یادآورشد: بصیرت و هوشیاری را باید حفظ کرد و آسیب ها را شناخت و تمام توان را در برطرف کردن آن به خرج داد.