تکذیب فروش باشگاه تراکتور/ برخی بازیکنان جنبه پول و شهرت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فراز کمالوند شامگاه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی در هتل پارس تبریز افزود: آنهاییکه همواره در مراحل حساس شایعه سازی می کنند مطمئن باشند که این باشگاه هرگز واگذار نخواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص دلیل اخبار مطرح شده نسبت به فروش باشگاه تراکتورسازی به یک سرمایه دار و تاجر بزرگ فرش اهل تبریز گفت:‌اینکه افرادی مانند آقای هدایتی، آقای عظیم زاده و دیگران علاقمند به خرید باشگاه هستند صحت دارد اما مسئولان تراکتور هرگز قصد فروش باشگاه را نداشته بلکه علاقمندند از ایشان به عنوان اسپانسر استفاده کنند.

رقابت در لیگ برتر نابرابر است

کمالوند با اشاره به اینکه رقابت در لیگ برتر نابرابر است افزود: برخی تیم‌ها قانون سقف قرارداد فدراسیون را زیر پا گذاشته و از بودجه عمومی کشور تا 20 میلیارد تومان هزینه می کنند اما تیمهایی مانند تراکتور با یک چهارم این رقم در رقابتها حاضر می شوند.

سرمربی تراکتورسازیگفت: حرف‌های اخیر مدیران عامل باشگاه‌های استقلال و سپاهان کاملا گویای آن است که ارقام قراردادهای بازیکنان بسیار بیشتر از قوانین موجود است اما کسی در این خصوص کاری نمی کند.

کمالوند با بیان اینکه با این وضعیت باید هم تیمهایی مانند سپاهان و ذوب آهن و استقلال و پرسپولیس همواره در رده های بالای جدول باشند افزود: فوتبال ایران به گونه ای شده که بقیه تیمهای لیگ برتر باید صبر کنند تا چهار تیم متمول یارگیری خود را انجام دهند و در پایان هرچه بازیکن از لیست آنها کنار ماند بین تیمهای بعدی لیگ برتر تقسیم می شود!

وی با بیان اینکه باید قبول کرد که امروز "پول" حرف اول را در ورزش حرفه ای می زند اظهار داشت: برای همین است که تیمی مانند شاهین با آنهمه هوادار در خطر سقوط قرار می گیرد اما تیمهای بدون هوادار اما پر هزینه همواره یک پای ثابت رده های بالای جدولند.

کمالوند با اشاره به اینکه بازیکنان سپاهان و ذوب آهن و استقلال و پرسپولیس یک سرو گردن با بقیه تیمها تفاوت دارند گفت:‌ این مسلم است که بازیکن یک میلیاردی فلان تیم با بازیکن 50 میلیونی تراکتور متفاوت خواهد بود لذا ما نیز باید انتظاراتمان را متعادل کنیم اما در عین حال تراکتور با این بضاعت نیز بسیار خوب نتیجه گرفته است.

سرمربی تراکتورسازان با بیان اینکه تراکتور با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم می کند تصریح کرد: کمر این باشگاه را بدهی های سالیان قبل خم کرده اما مدیرعامل محترم در تلاش هستند تا ضمن تسویه بدهی های تراکتور، نسبت به درآمدزایی دایمی نیز برنامه ریزی کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا تراکتور در خصوص رده های امید برای بازیکن سازی و پشتوانه سازی تیم بزرگسال خود اقدامی جدی نمی کند گفت: ما نیز علاقمند هستیم تیمی به نام تراکتور نوین داشته باشیم اما همانگونه که عرض شد محدودیت منابع مالی اجازه نمی دهد در این خصوص اقدام کنیم.

برخی بازیکنان جنبه پول و شهرت ندارند/تعصب باشگاهی کمرنگ شده است

فراز کمالوند در ادامه با اشاره به کسب درآمدهای بالا توسط بازیکنان فوتبال گفت: متاسفانه برخی از بازیکنان جنبه پول و شهرت را نداشته و خیلی زود خود را گم می کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع موجب پسرفت یک فوتبالیست می شود افزود: برخی فکر می کنند زندگی یعنی آرایش مو و موبایل و ماشین و خانه و .... و همین عامل موجب افت آنها می شود.

کمالوند با انتقاد شدید از برخی از بازیکنان که غیرت و تعصب باشگاهی ندارند اظهار داشت: این چه تعصب و غیرتی است که در مقابل 100 هزار تماشاگر خودی ببازی اما شب همان روز در خیابانهای شهر مشغول گشت و گذار و بگو و بخند شوی؟

سرمربی تراکتورسازان با اشاره به باختهای خانگی اخیر این تیم مقابل سپاهان و صبای قم گفت: این بازیها یکی از بدترین روزهای زندگی فوتبالی ما بود بطوریکه از شدت ناراحتی دو روز از خانه بیرون نیامدم اما برخی از بازیکنان عین خیالشان هم نیست!

وی با بیان اینکه بازیکنان تراکتور باید بدانند این تیم هوادار بسیار داشته و تمام آنها در محافل عمومی زیر ذره بین مردم هستند تصریح کرد: به دلیل بی تعصبی برخی از بازیکنان، از فصل بعد دیگر جایی در تراکتورسازی نداشته و کنار گذاشته می شوند.

بازیکن باید جایگاه خود را بشناسد

سرمربی تراکتورسازی در پاسخ به سئوالی در خصوص دلیل بی انضباطی های جاسم کرار با تاکید بر اینکه بازیکنان باید جایگاه خود را بشناسند گفت: این نمی شود که چون جاسم کرار بازیکن خوب و تاثیرگذاری است حتما هرکاری می تواند انجام دهد.

کمالوند هشدار داد:‌ در تیم تراکتورسازی هیچ بازیکنی بالاتر از مربی و تماشاگران نیست و هرکس بی انضباطی کند از تیم کنار گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه کرار مشکلات شخصی داشته و گاهی این مشکلات در زمین بازی نمایان می شود افزود: تمام تلاش ما همواره بر تسکین روحی و روانی وی بوده و تا حد بسیاری نیز وفق بوده ایم اما کار وی در مقابل پرسپولیس و صبای قم ناپسند بود.

سرمربی تراکتورسازی در عین حال با تاکید بر اینکه جاسم کرار بازیکنی بی انضباط نیست افزود: وی هم اکنون نیز از کرده های خود پشیمان و ناراحت است اما باید بداند فوتبال قوانینی دارد و باید به آنها احترام گذاشت.

برخی القا می کنند که تراکتور را نمی گذارند بالا بیاید!

کمالوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حرف و حدیث‌های بی پایه و اساس برخی محافل در خصوص تراکتورسازی تبریز گفت: عده ای شایع کرده بودند که دستهای پنهان تراکتور را در همان سال اول دوباره به لیگ یک می فرستند چون نمی خواهند این تیم اوج بگیرد.

وی ادامه داد: ‌حالا که تراکتور مدعی صعود به آسیا است نیز همین‌ها می گویند نمی گذارند تراکتور آسیایی شود و حتما وقتی آسیا رفت چیزهای دیگری خواهند بافت!

سرمربی تراکتورسازی با بیان اینکه اگر صبای قم را می بردیم هم اکنون شانس بالایی برای صعود داشتیم گفت: این شایعات که نمی خواهند تراکتور بالا بیاید توهمات برخی محافل بوده و هرگز پایه و اساس ندارد.

کمالوند با اشاره به عزم جدی مجموعه استان و هیئت مدیره برای اوج گیری و پیشرفت روزافزون تراکتورسازی گفت: اگر این توهمات که نخواهند گذاشت تراکتور اوج بگیرد درست بود که هیئت مدیره شش میلیارد تومان برای این تیم در فصل سالجاری هزینه نمی کرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون با چهار بازیکن خوب تیم تمدید قرار داد شده و لیستی 30 نفره نیز تقدیم هیئت مدیره شده تا نسبت به جذب حداکثر بازیکنانان مورد نیاز اقدام شود.