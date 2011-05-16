تظاهرات ضد صهیونیستی در آنکارا/ تاکید بر لزوم اخراج سفیر رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، شهروندان ترکیه و شماری از عرب های مقیم این کشور شب گذشته همچون دیگر کشورهای منطقه به مناسبت سالروز اشغال فلسطین در آنکارا تظاهرات ضد صهیونیستی بر پا کردند.

این تظاهرات در برابر سفارت رژیم صهیونیستی در آنکارا و به دعوت انجمن دفاع از حقوق بشر "مظلوم" برگزار شد. معترضین با سر دادن شعار "مرگ بر اسرائیل" اخراج سفیر رژیم اسرائیل از ترکیه را خواستار شدند.

حاضران در این تظاهرات اعلام کردند که هدف از برگزاری این تظاهرات تاکید بر حق بازگشت آوارگان فلسطین و آزادی شهروندان فلسطینی همچون دیگر ملت های جهان است.