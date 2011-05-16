این بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر ایران درباره جدیدترین فعالیت‌ خود در زمینه کارگردانی و بازیگری تئاتر به خبرنگار مهر گفت: پیشنهاداتی برای بازی در تئاتر بخصوص بازی در نمایش دکتر قطب‌الدین صادقی دارم اما به دلیل فشردگی کارهای ایشان و بنده بخصوص در زمینه تدریس و تصویر هنوز زمان این همکاری مشخص نشده است.



شهرستانی اظهار امیدواری کرد در سیاست گذاری مدیران مرکز هنرهای نمایشی تغییراتی در راه باشد تا بتوان اثری را به صحنه برد. وی با اشاره به کارگردانی دو اثر با حضور بازیگران علاقه‌مند به تئاتر گفت: با دو گروه از بازیگران تئاتر دو مؤسسه آموزشی بازیگری و تئاتر روی دو نمایشنامه "دایی‌وانیا" و "پدر" کار می‌کنم.



این هنرمند شناخته شده عرصه تئاتر که سال گذشته نمایش "خانه برناردا آلبا" را با حضور بازیگران جوان تئاتر در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد یادآور شد: تولید و اجرای این دو اثر را در دستور کار خود دارم و به طور پراکنده تمرین می‌کنیم تا به شرایط اجرایی برسد. اگر شرایط مهیا شود هر کدام از این نمایش‌ها را 15 شب اجرا می‌کنیم.



شهرستانی تصریح کرد: در بیش از 30 سال فعالیت خود در عرصه تئاتر یاد گرفتم نباید برنامه ریزی کرد زیرا برنامه ریزی در تئاتر ایران پیش‌پا افتاده است و به هزار و یک اتفاق این برنامه ریزی‌ها به تعویق می‌افتد.