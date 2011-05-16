رسول حامدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به محور‌های مشخص شده به منظور فعالیت بخش تعاون در استان اصفهان طی سال جاری، افزود: اداره کل تعاون استان اصفهان برنامه‌های خود را در چهار محور اصلی متمرکز کرده است که اشتغال به عنوان مهم‌ترین اولویت سال جهاد اقتصادی محسوب می‌شود.

وی تعاونی‌ها را یکی از ابزارهای ایجاد اشتغال دانست و اظهار داشت: تشکیل تعاونی‌های متوسط و بزرگ با ویژگی سرمایه‌گذاری و اشتغال بیش از حد سرمایه‌گذاری متعارف، یکی از اهداف اداره کل تعاون استان اصفهان محسوب می‌شود که در این مسیر نقش نخبگان اقتصادی و دانشگاهی و افراد دارای توانمندی و تخصص کلیدی خواهد بود.

مدیرکل تعاون استان اصفهان با اشاره به اهمیت ویژه‌ای که بخش تعاون برای شهرستان‌های استان قائل شده است، تصریح کرد: امیدواریم در سال 90 هر شهرستان انجام یک کار بزرگ را در دستور کار خود قرار دهد و این فعالیت‌ها را در قالب تعاونی‌های فراگیر، تعاونی‌های سهامی عام، تعاونی‌های عمران شهری و شهرستانی و شرکت‌های فراگیر دهستان ساماندهی کند.

وی بر افزایش بهره‌وری کاری و عملیاتی در تعاونی‌ها تاکید کرد و ادامه داد: هر یک از شهرستان‌های استان اصفهان برای رفع مشکلات تعاونی‌های موجود در گرایش‌های 14گانه و تعاونی‌های مسکن مهر باید برنامه‌ریزی‌های مدون و مشخصی را ا نجام دهد.

حامدیان با بیان اینکه حمایت بانک توسعه تعاون به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب توسط این بخش ضروری است، اضافه کرد: در صورت حمایت بانک توسعه تعاون و کارگروه اشتغال، ایجاد 40 درصد اشتغال سهم تعاون امکان پذیر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود دومین محور برنامه‌های اداره کل تعاون استان اصفهان را سفرهای شهرستانی با شیوه جدید عنوان کرد و گفت: در سال جاری سفرهایی به منظور بررسی وضعیت تعاونی‌های سراسر استان اصفهان به شهرستان‌ها خواهیم داشت.

مدیرکل تعاون استان اصفهان با بیان اینکه پیگیری اولویت‌های مطرح شده در شورای اداری در سفرهای شهرستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: به منظور پیگیری و رفع مشکلات موجود در سطح شهرستان‌ها، تشکیل شش کمیته تخصصی و همچنین بهره‌گیری از کمک فرمانداران و دستگاه‌های مرتبط ضروری به نظر می‌رسد.

وی همچنین بر اهمیت نقش آموزش در بهره‌وری تعاونی‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: آموزش و ترویج فرهنگ کار و تعاونی، فعالیت زیربنایی و زیر ساختی به شمار می‌رود که در سال جاری باید در دو بخش آموزش عمومی و خصوصی به تعاون‌گران ارائه شود.

حامدیان با بیان اینکه محل ارائه خدمات در بخش عمومی، ادارات شهرستان‌ها یا آموزشگاه‌های خصوصی و دولتی هستند، تصریح کرد: آموزش تخصصی شامل 14 گرایش در زمینه تشکیل تعاونی و زیر مجموعه‌های آن به صورت منطقه‌ای با همکاری معاونت آموزش و ترویج و معاونت نظارت و بهره‌برداری و به صورت متمرکز ارائه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باور تعاون باید در سنین پایین برای افراد جامعه فرهنگ‌سازی شود، اضافه کرد: آموزش مفهوم تعاون به دانش آموزان از مقطع دبستان تا دبیرستان و همچنین قشر دانشگاهی از برنامه‌های دیگر اداره کل تعاون استان اصفهان در سال جاری خواهد بود.

مدیرکل تعاون استان اصفهان در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی، بیان داشت: بدون شک با حضور مردم و بهره‌گیری افراد توانمند و متخصص در عرصه اقتصادی، می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کرد.