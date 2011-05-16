سالانه 30 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف سمنان رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد سیاوش‌پور صبح دوشنبه در گردهمایی اعضای شوراهای حل اختلاف استان سمنان گفت: در صورت نبودن شوراهای حل اختلاف درصد زیادی از این پرونده ها به دادگستریها وارد شده و رسیدگی ها را دچار مشکل می ساخت.

وی افزود: تاکید رئیس قوه مقننه بر وجود و ضرورت شوراهای حل اختلاف است و از ابتدا اصل غالب کار را بر صلح و سازش قرار داده اند.

به گفته وی، امروز شورای حل اختلاف یک نهاد تثبیت شده و دارای جایگاه بوده و مورد اقبال جامعه قرار گرفته و پیشرفت خوبی در کار داشته است.

وی با بیان اینکه وجود شوراهای حل اختلاف در کنار دادگستری اجتناب‌ناپذیر است، گفت: آمار درصدی صلح و سازش در استان 15 درصد است که این رقم پائین‌تر از نرم کشوری است.

به گفته وی، از اهدافی که در برنامه عملیاتی امسال به دنبال محقق شدن آن هستیم، بالا بردن میانگین صلح و سازش از میانگین کشوری باید سهم استان سمنان باشد.

وی ادامه داد: مطمئن هستیم این موضوع به دست اعضای شوراهای حل اختلاف با توجه به سطح علمی و اجتماعی موجود در بین این افراد محقق می‌شود.

سیاوش‌پور گفت: در امور مهم امنیت و عدالت جای هیچگونه تعارفی وجود ندارد اما باید بگوییم که در جامعه اسلامی آن‌ هم با فرهنگ و تمدن غنی موجود، تعارض و تناقصاتی را شاهد هستیم.

به گفته وی ویژگی‌های دینی، فرهنگی، انقلابی و سیاسی کشور اسلامی از یک‌سو و از سوی دیگر کثرت پرونده‌هایی که به محاکم قضایی سرازیر می‌شوند و همچنین توجه به رفتارهای عبادی و اجتماعی برخی از افراد با یکدیگر دارای تناقض است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: این مسئله به عدم پرداختن افراد به درون ‌مایه و محتوای اصلی دین مبین اسلام بازمی‌ گردد که متولیان امر باید آن را جدی بگیرند.

سیاوش‌پور گفت: دین به ما دوستی، صلح و صداقت را سفارش کرده است ولی می‌بینیم افرادی در عین حالی که به دین و فعالیت‌های مذهبی علاقمند هستند در جامعه رفتاری دارند که به دور از توصیه‌های دینی و اسلامی بوده و این نشان می‌دهد که فرد به عمق و محتوای علاقه ظاهری خود توجه نکرده است.