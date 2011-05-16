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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

وی‍ژه برنامه‌های شبکه دو در سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) اعلام شد

وی‍ژه برنامه‌های شبکه دو در سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) اعلام شد

گروه‌های برنامه‌ساز شبکه دو برنامه‌هایی را برای پخش در سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) آماده کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "فرشته نزدیک است" به مناسبت این روز در 90 دقیقه آماده پخش از شبکه دو سیماست که در روز جمعه ششم اردیبهشت ساعت 23 به روی آنتن می‌رود. در این فیلم که به کارگردانی حسین تبریزی و تهیه‌کنندگی مجید اوجی است، بازیگرانی همچون سحر ولدبیگی، پروانه معصومی، پرستو صالحی و مهدی صبایی به ایفای نقش پرداختند.

موضوع این فیلم درخصوص زنی به نام عاطفه است که در خانه‌ای قدیمی تنها زندگی می‌کند. دو پسر او هر کدام ازدواج کرده و به زندگی خود مشغولند و ...

برنامه های "شادونه در سرزمین دونه‌ها"، "همیشه بهار"، "مل مل" نیز بصورت زنده در این روز پخش خواهند شد که علاوه بر آشنایی کودکان و نوجوانان به سجایای اخلاقی بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا(س) به مقام شامخ مادر نیز در این روز خواهد پرداخت.

برنامه "صفحه دو" که به رویدادهای مهم فرهنگی و ادبی کشور می‌پردازد در این روز به صورت وی‍ژه علاوه بر پرداخت به موضوع آزادسازی خرمشهر، به بزرگداشت مقام زن و روز مادر نیز خواهد پرداخت.

در این روز برنامه‌های زنده "خانه ما" و "جمع ما" با نگاهی به سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، مقام مادر و روز زن را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند. در این برنامه از مهمانان ویژه دعوت به عمل می‌آید.
 
برنامه‌های "ارمغان"، "جاودانه‌ها"، "سلام" و "آب و آینه" از ویژه برنامه‌های گروه معارف شبکه دو است که برای پخش در این روز در نظر گرفته شده است.
کد مطلب 1312745

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