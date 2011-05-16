احتمال خداحافظی از مردم کرمان/ شخصیت تیمی مس باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، صمد مرفاوی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران و پس از پیروزی تیمش مقابل شاهین بوشهر در کرمان اظهارداشت: این پیروزی در حالیکه تیم مقابل با تمام توان برای کسب امتیاز به کرمان آمده بود نشان از توانمندیهای بازیکنان مس دارد.

وی با تبریک این پیروزی گفت: هر چند این امتیاز در تغییر جایگاه مس در جدول تغییری ایجاد نکرد اما نشان از توانایی های بازیکنان این تیم دارد.

مرفاوی در خصوص تمدید قراردادش با مس کرمان گفت: از لحاظ فنی و حرفه ای در این خصوص مشکل ندارنم اما برخی مشکلات خانوادگی دارم که در صورت رفع آنها با خیال راحت در خصوص ماندن در کرمان تصمیم خواهم گرفت.

وی با اشاره به آغاز مذاکرات مس با وی در خصوص تمدید قرارداد گفت: در کرمان برای ادامه کار راحت هستم اما باید تمام جوانب را بررسی کنم.

وی ادامه داد: مهمترین مشکلات درحال حاضر برخی مسائل خانوادگی است که در صورت رفع نشدن آنها باید از مردم کرمان خداحافظی کنم.

این مربی با اشاره به هماهنگی بازیکنان مس گفت: بازیکنان هم اکنون به هماهنگی لازم دست یافته اند و برای پیشرفت این تیم باید شخصیت تیمی مس حفظ شود.

مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر این شهر تیم شاهین بوشهر را سه بر صفر شکست داد.



