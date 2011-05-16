اجازه خروج سهمیه های لیگ برتر فوتبال از کرمان را نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار عصر یکشنبه پس از پیروزی مس کرمان مقابل شاهین بوشهر در لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهید باهنر کرمان در جمع بازیکنان تیم کرمان گفت: استان کرمان سرشار از استعدادهای مختلف است و دو تیم مس کرمان و مس سرچشمه و حضور آنها در لیگ برتر گوشه ای از استعدادهای فوتبال استان هستند.

وی با اشاره به صعود مس سرچشمه به لیگ برتر گفت: تا کنون از این تیم حمایت کرده ایم و در ادامه نیز بر حفظ این تیم در استان کرمان تاکید جدی داریم و حمایت خود را از این مسئله اعلام می کنیم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان نیز با اشاره به برنامه ریزیهای این تیم برای ادامه موفقت های خود در لیگ برتر فوتبال فصل آینده گفت: بازیکنان و کادر فنی در فصل جاری نیز تلاش زیادی برای موفقیتهای تیم داشتند که جای تقدیر دارد.

فتح الله نژاد زمانی افزود: صعود تیم مس سرچشمه به لیگ برتر نیز نشانه ظرفیتهای بالای استان کرمان است که باید به آن توجه ویژه شود.

وی گفت: کرمان هم اکنون به یکی از قطبهای فوتبال کشور تبدیل شده است.