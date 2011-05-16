توزیع 15 میلیارد تومان میان کشاورزان منطقه شرق اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان با بیان اینکه دولت به دنبال کاهش تصدی گری و واگذاری فعالیتهای خدماتی به بخش خصوصی و مردم است، اظهار داشت: مسئولان اجرایی استان نیز در راستای سیاستهای دولت بیش از گذشته زمینه حضور پر توان و مستمر بخش خصوصی را در بخشهای مختلف این استان فراهم می‌کنند.

وی افزود: برنامه ها و اولویتهای استان بسیار به برنامه های پنجم توسعه نزدیک و هم راستا با آنها است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه مدیریت استان و دستگاه های اجرایی تلاشهای زیادی را در جهت حمایت از مصرف کنندگان و جذب سرمایه گذاران به کار گرفته‌اند، تصریح کرد: حفظ و ارتقای اشتغال پایدار، تقویت کشاورزی و صنایع داخلی، جذب سرمایه گذاران خارجی و توجه به محیط زیست از جمله برنامه های اصلی مسئولان استان است.

وی تصریح کرد: استان اصفهان نسبت به سایر استانهای کشور با عنوان استان برخوردار از منابع مالی کمتری بهره‌مند است از این رو مسئولان باید در اندیشه جذب منابع مالی مختلف باشند و به منابع استانی اکتفا نکنند.

ذاکر اصفهانی بیان داشت: استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی و فروش املاک و اوراق مشارکت از جمله این منابع مالی است.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان بیشترین ظرفیت را برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد، گفت: صنعت گردشگری باید با همکاری و برنامه ریزی دستگاه‌های مرتبط تقویت شود.

استاندار اصفهان همچنین در خصوص کم آبی تاکید کرد: در حال حاضر معضل خشکسالی و کم آبی مهمترین چالش استان است و کشاورزان به ویژه در منطقه شرق را با مشکلاتی روبرو کرده است.

وی افزود: البته مشکلات خشکسالی را مدیریت کرده و با توزیع 15 میلیارد تومان بین کشاورزان منطقه به آنها کمک کرده‌ایم.

ذاکر اصفهانی اظهار داشت: با مدیریت و برنامه ریزی و مشارکت سازمان آب منطقه ای و جهاد کشاورزی مشکلات کشاورزان شرق استان بر طرف می‌شود.