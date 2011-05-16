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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

پس از قهرمانی در لیگ دهم/

جشن خیابانی اصفهانی‌ها تا بامداد ادامه داشت/ قلعه نویی در اتوبوس پرسپولیس!

جشن خیابانی اصفهانی‌ها تا بامداد ادامه داشت/ قلعه نویی در اتوبوس پرسپولیس!

مردم اصفهان و هواداران تیم سپاهان به خاطر قهرمانی این تیم در رقابتهای لیگ برتر تا ساعات ابتدایی صبح امروز در خیابانها به جشن و پایکوبی پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان با تساوی شب گذشته اش برابر پرسپولیس موفق شد قهرمانی اش در رقابتهای لیگ برتر را مسجل کند و این مسئله باعث جشن های خیابانی در اصفهان شد.

اتوبوس حامل تیم فوتبال سپاهان ساعتی پس از پایان این مسابقه در میان اسکورت بیش از 30-40 ماشین و صدها موتورسیکلت به سمت تکیه شهدای شهر اصفهان حرکت کرد و اعضای این تیم قهرمانی را به شهدای این شهر تقدیم کردند.

پس از این مراسم سپاهانی ها به منازل خود بازگشتند اما مردم این شهر در بخش های مختلف شهر اصفهان به شادی و پایکوبی پرداختند که در این بین بیش از 200 موتورسیکلت در خیابانهای حاشیه زاینده رود با در دست داشتن پرچم های بزرگ تیم سپاهان تا ساعت 3 بامداد به خوشحالی پرداختند.

همچنین پس از پایان نشست های خبری، امیر قلعه نویی در زمان ترک ورزشگاه به سمت اتوبوس پرسپولیسی ها رفت و با وارد شدن به اتوبوس این تیم تهرانی با کادر فنی و بازیکنان آن دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 1312773

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