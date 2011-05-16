شیطنت جدید در مرزهای ایران/ امارات کوچک در خواب بزرگ شدن

مهمترین خبر روز گذشته روزنامه نیوریک تایمز این بود که کشور امارات با همکاری شرکت بدنام بلک واتر در حال راه اندازی یک ارتش مخفی است و نیروهای این ارتش از مردوران کلمبیایی، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر تشکیل شده اند.
بر اساس این گزارش، "اریک پرینس" میلیاردر و سرمایه دار بزرگ آمریکایی و موسس شرکت "بلک واتر ورلدواید"، یک ارتش سری صحرایی در امارات راه اندازی کرده تا ضمن مقابله با شورش های داخلی در این کشور ، بنیه دفاعی امارات را نیز در مقابل ایران آماده کند!
به نوشته رسانه های غربی امیر امارات هزینه 529 میلیون دلاری این ارتش سری را تامین کرده است.
طبق اسناد موجود، وظیفه تعریف شده این نیرو ،هدایت و اجرای عملیات ویژه در داخل و خارج امارات، حفاظت از خطوط نفتی و برجها و آسمانخراشهای این کشور در مقابل حملات تروریستی و پیشگیری و مقابله با انقلابهای و خیزشهای مردمی در داخل است.
نیویورک تایمز تصریح کرده است: در صورتی که قیامی نظیر آنچه که در جهان عرب جریان دارد در امارات هم پا گیرد، این نیرو بلافاصله وارد عمل خواهد شد.
اردوگاه آموزشی این نیرو در یک پایگاه صحرایی امارات به نام "شهر نظامی زاید" مستقر است . این پایگاه سری پشت دیوارهای بتونی که با سیم خاردارهای محکم محصور شده پنهان شده است.
برخی از نیروهای بلک واتر در منطقه
پرونده سیاه بلک واتر
امارات در حالی با بلک واتر وارد معامله شده که این شرکت امنیتی پرونده ای سیاه در عراق و افغانستان داشته و حتی شایعاتی نیز درباره فعالیت مخفیانه آن در پاکستان نیز به گوش می رسد.
از سوی دیگراین شرکت که به تازگی تحت عنوان Xe فعالیت می کند اقدام به راه اندازی یک سرویس اطلاعاتی در آمریکا کرده است.
این شرکت به دلیل اقدامات مجرمانه خود در عراق و افغانستان از این کشورها اخراج شد اما هم اکنون که ارتش آمریکا در حال خروج از عراق است، واشنگتن نیروهای این شرکت را تحت عناوین مختلف وارد بغداد می کند تا حضور خود در این کشور عربی را حفظ کند.
رویاهای امارات برای بزرگ شدن
در بخش از این مطلب آمده بود که در صورت وقع تحرکاتی همچون قیامهای مردمی در امارات، نیروهای بلک واتر به کمک نیروهای امنیتی این امیر نشین می آیند.
با توجه به حضور امارات در شورای همکاری خلیج فارس و اقدام این شورا در اعزام نیرو به بحرین برای سرکوب مردم این کشور بعید نیست که آمریکا با این ترفند در پی سرکوب قیامهای مردمی درکشورهای همپیمان خود باشد و با توجه به وجود پایگاه بلک واتر در امارات و هزینه چند میلیون دلاری این کشور برای تشکیل ارتش سری، کشورهای عربی در صورت مواجه شدن با خطر از امارات خواهند خواست تا با کمک آنها برود و همین موضوع می تواند وزن امارات را در منطقه افزایش دهد.
"شیخ زاید بن سلطان آل نهیان" امیر امارات
اما نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که امارات در سالهای اخیر اقدامات ضد ایرانی زیادی را انجام داده که بارزترین آن اظهارت گستاخانه مقامات این کشور در مورد خلیج فارس است و اکنون با حضور نظامیان بازنشسته آمریکایی در سواحل خلیج فارس که عمده آنها از تفنگداران دریایی هستند امکان انجام عملیات های جاسوسی در خلیج فارس افزایش یافته است.
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