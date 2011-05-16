شیطنت جدید در مرزهای ایران/ امارات کوچک در خواب بزرگ شدن

مهمترین خبر روز گذشته روزنامه نیوریک تایمز این بود که کشور امارات با همکاری شرکت بدنام بلک واتر در حال راه اندازی یک ارتش مخفی است و نیروهای این ارتش از مردوران کلمبیایی، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر تشکیل شده اند.

بر اساس این گزارش، "اریک پرینس" میلیاردر و سرمایه دار بزرگ آمریکایی و موسس شرکت "بلک واتر ورلدواید"، یک ارتش سری صحرایی در امارات راه اندازی کرده تا ضمن مقابله با شورش های داخلی در این کشور ، بنیه دفاعی امارات را نیز در مقابل ایران آماده کند!

به نوشته رسانه های غربی امیر امارات هزینه 529 میلیون دلاری این ارتش سری را تامین کرده است.

براساس اعلام مسولان آمریکایی و اسناد مربوطه، پرینس سال گذشته در کشور امارات ساکن شد و این در حالی است که کسب و کار او طبق قوانین امارات در این کشور غیرقانونی محسوب می شود.

وی به توصیه شیخ "محمد بن زاید آل نهیان" مامور تشکیل این ارتش سری شده است.

محمد بن زاید کیست ؟

شاهزاده شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات و امیر ابوظبی بوده و از شاهزادگان طرفدار غرب است. وی فارغ التحصیل آکادمی نظامی "سندهورتس" انگلیس است و روابط نزدیکی با مقامات نظامی آمریکایی دارد.

محمد بن زاید در دیدار با باراک اوباما

بر اساس شواهد و مدارک این شیخ اماراتی دارای روحیات ضد ایرانی است. وی معاونت فرماندهای ارتش امارات را نیز بر عهده دارد.

اهداف حضور بلک واتر در امارات