به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار محمد غفاری صبح دوشنبه در حاشیه همایش پیشگیری از وقوع جرم در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همه سازمان‌ها و نهادها در امر پیشگیری از جرم فعال هستند، اما افزایش این فعالیت‌ها عامل مهمی در کنترل جرم است.

وی افزود: در حوزه پیشگیری از جرم نباید از نقش دشمن غافل بود زیرا دشمن با تمام قوا وارد جنگ نرم نابرابری با کشورمان شده و به دنبال استفاده از غفلت‌‌ها در این عرصه است،‌ ضمن اینکه نباید این گونه تصور کنیم که همه جرم‌‌ها و مشکلاتی که در کشور به وجود می‌آید از مشکلات داخلی است و نبابراین هیچ کس برای شناسایی جرم، کاری انجام نداده است.

وی با بیان اینکه دشمن تمام ابعاد فرهنگی و اجتماعی کشور را نشانه گرفته است ابراز داشت: همه مسلمانان امروز در یک جنگ ناخواسته نرم با دشمن قرار دارند و همه باید برای مقابله با این جنگ نرم تلاش کنیم، اما در این میان نقش حوزه‌های علمیه، مساجد و مراکز دینی بیشتر است، زیرا وجود دعاها و توسل‌ها و وجود نماز‌‌های جمعه و بسیاری اقدامات دیگر دقیقا برای بحث پیشگیری از جرم است.

غفاری ادامه داد: اگر امروز فاصله جرم در ایران با بسیاری از کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست درست به همین دلیل است که مراکز دینی برای این مبارزه وارد میدان شده‌اند.

معاون استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: نهاد خانواده مؤثر‌ترین نهاد در پیشگیری از جرم است و بعد از خانواده هم مدارس و بخصوص مدارس ابتدایی،‌ بیشترین سهم را در آموزش و پیشگیری از جرم دارند.