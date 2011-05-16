اینترنت و فکر خودکشی در کودکان/ روشهای ایمن کردن اینترنت برای کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصصان راهکارهایی از قبیل جایگزینی شماره کارتهای اعتباری به جای تاریخ تولد برای ورود به سایتهای اینترنتی و یا حتی اختصاص دادن رمزهای عبور اینترنتی جهانی به کاربران را برای کنترل دسترسی کودکان به محتوی شبکه پیشنهاد کرده اند.

به گفته "سیندی بانین" متخصص خانواده، هیچکس مسئولیت کنترل سن کاربرن اینترنتی را برای دسترسی به محتوی شبکه به عهده نگرفته است برخی بر این باورند برای این کار به قوانین جدیدی نیاز است اما بانین و دیگران باور دارند که این مسئولیت به عهده خانواده ها و مالکان شبکه های اجتماعی است تا بر سن کاربرانی که از شبکه استفاده می کنند، نظارت داشته باشند.

مشکل اصلی کجاست؟

بر اساس یکی از جدید ترین مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته، خانواده ها در برابر فعالیتهای آنلاین فرزندانشان ملایمت بیش از اندازه ای نشان می دهند، برای مثال گزارش جدید مصرف کنندگان نشان می دهد 7.5 میلیون نفر از کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک، بر خلاف قانون محدودیت سن این شبکه، کودک هستند و نکته جالب توجه اینجا است که خانواده ها به کودکان خود کمک کرده اند تا عضو فیس بوک شوند.

بررسی دیگری بر روی هزار جوان نشان می دهد والدین با زیر پا گذاشتن محدودیتهایی که شبکه های اجتماعی برای ورود کاربران زیر 13 سال وضع کرده اند، به کودکان خود کمک می کنند در این شبکه ها عضو شوند، در حالی که بسیاری از آنها از خطرات این کار آگاهی ندارند.

برای مثال در یک نمونه پسر بچه ای پس از عضویت در شبکه "مای اسپیس" به سرعت تغییر رفتار داد به طوریکه وی همواره مضطرب و افسرده بود. بررسی های مادر این کودک نشان دادن دوستان وی در این وب سایت او را دست انداخته و مورد تمسخر قرار می دادند در عین حال وی را تشویق می کردند تا خودکشی کند تا حدی که این پسر بچه در تصمیم خود برای خودکشی مصمم شده بود و این کار را انجام داد، اما مادر به موقع وی را یافته و توانست جانش را نجات دهد.

آیا به اندازه کافی از کودکتان محافظت می کنید؟

بخشی از راه حل این مشکل با استفاده از تکنولوژی قابل رفع است و خانواده ها برای کنترل این مشکل توده ای از ابزارها را در اختیار دارند. برای مثال دو نرم افزار Spector Soft و eBlaster می توانند تمامی فعالیتهای شبکه اجتماعی کودکان را کنترل کرده و گزارش آن را برای خانواده ها ایمیل کند.

متاسفانه اغلب این نرم افزارها به اندازه ای پیچیده هستند که معمولا مورد استفاده قرار نمی گیرند. به گفته بانین یکی از ساده ترین شیوه ها برای کنترل فعالیتهای آنلاین کودکان، بیرون آوردن رایانه ها از اتاقهای شخصی و قرار دادن آن در قلمرو کل خانواده است.

در عین حال خدمات موثر تر دیگری نیز برای کنترل سن کودکان وجود دارد برای مثال پدر و مادرها می توانند با استفاده از شماره کارتهای اعتباری خود سن واقعی فرزندشان را در وب سایت اعلام کنند تا به این شکل امکان دسترسی آنها به محتوی شبکه امکانپذیر و یا محدود شود.

نقش خانواده ها تاثیرگذارتر از تکنولوژی

پیشنهاد دیگر مرزبندی محتوی شبکه برای کودکان و مسدود کردن بخشهای نامناسب اینترنت از دسترسی آنها است. اما حقیقت اینجا است که کودکان در نهایت می توانند شیوه ای را بیابند تا به اینترنت واقعی دسترسی پیدا کنند. با این همه متخصصان بر سر یک راهکار موثرتوافق دارند: نظارت هوشمند والدین، آموزش بهتر و آگاهی از شیوه مقابله با آسیبهای سایبری از قبیل ویروسها، هکرها و مزاحمتهای فردی بهترین شیوه برای حفظ کودکان از محتوی اینترنت است.