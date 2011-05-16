استرس و اشتباهات دفاعی برد را از ما گرفت/ دلم از اهانت به داور به درد آمد!

محمد مایلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با وجود جو سنگینی که در طول مسابقه علیه داور وجود داشت تیم ما بازی منظم،هدفمند و تاکتیکی را ارایه کرد و با وجودی که می‌توانستیم از این بازی با سه امتیاز خارج شویم به راحتی آن را با تساوی عوض کردیم که این بسیار ناراحت کننده است.

وی افزود: ما کاملاً روی تراکتورسازی شناخت داشتیم و روزنه‌های نفوذ این تیم را بسته بودیم و به اذعان خود تبریزی‌ها تیم تراکتور هرگز تا این حد دست و پا بسته نبود ولی متاسفانه در کمتر از سه دقیقه دو گل دریافت کردیم تا برد را با تساوی عوض کنیم.

سرمربی سایپا اضافه کرد: ما با بستن کناره‌های زمین کانال‌های ارتباطی آنها را با خط حمله قطع کردیم و منتظر اشتباهات آنها شدیم که درهمان نیمه اول منوچهری روی خطایی که بر روی انصاری فر انجام شد ضربه پنالتی را به گل برتری تیم ما تبدیل کرد.

وی در خصوص اینکه چرا انصاری فر این ضربه پنالتی را نزد، گفت: انصاری فر یکی از پنالتی‌ زن‌های تیم ماست ولی در مسابقه قبلی با پاس همدان ضربه پنالتی را از دست داده بود و به خاطر حساسیت این مسابقه ترجیح دادم منوچهری پشت ضربه پنالتی بایستد.

وی یادآور شد: البته در توانایی‌های انصاری‌فر تردیدی وجود ندارد و او روی توانایی‌های خودش و با کمترین ضربه پنالتی نسبت به بازیکنانی که در کورس گلزنی قراردارند در جمع گلزنان لیگ قرار دارد که به نظر من این عملکرد باارزش‌تر و واقعی‌تراست.

سرمربی سایپا اضافه کرد: در نیمه دوم باز هم تیم ما آرایش تاکتیکی خود را در خط دفاع و حمله حفظ کرد و توانستیم توسط انصاری‌فر به گل دوم هم برسیم ولی از این لحظه به بعد جو ورزشگاه کاملاً بر علیه داورشد و شرایط سختی برای کنترل مسابقه به وجود آمد . البته این جو از ابتدای مسابقه وجود داشت که دل هر انسان با وجدانی را به درد می آورد.

مایلی کهن اظهار داشت: تیم تراکتورسازی برای جبران گل های خورده تغییرسیستم داد و با جلو کشیدن نصرتی روی به توپهای بلند آورد و روی مدافعین مرکزی ما تمرکز کرد.

وی افزود: به خاطر فشار مسابقه در دقایق پایانی دفاع‌های وسط ما خسته شدند وبه همین خاطر مصطفی صبری را برای تقویت این منطقه وارد زمین کردیم ولی متاسفانه در دقایق پایانی نتوانستیم نتیجه برتری‌مان را حفظ کنیم و در کمتر از سه دقیقه 2 گل دریافت کردیم که این نشان می‌دهد که تیم ما در دقایق پایانی با استرس و فشار روانی بالایی بازی می‌کند.

مایلی کهن یادآور شد: در دو بازی گذشته مقابل مس کرمان و پیکان نیز در دقایق 93 و 94 نتیجه مسابقه را از دست دادیم و این بیانگر استرس بالای تیم در دقایق پایانی است که باید فکری برای آن بکنیم.

سرمربی سایپا در پایان اظهار داشت: از تمامی بازیکنان به خاطر تلاشی که برای موفقیت تیم انجام می دهند تشکر می کنم . آنها با غیرت و فداکارانه برای تیم زحمت می‌کشند و کم کاری ندارند و امیدوارم درهفته پایانی لیگ نتیجه لازم برای ماندن در لیگ برتر را به دست آوریم چرا که سایپا جوانان شایسته ای دارد و تنها برخی عوامل دیگر باعث شده امروز در خطر سقوط باشیم.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و سایپای البرز با تساوی 2-2 به پایان رسید تا سرنوشت سایپا برای بقاء در لیگ برتر به هفته پایانی دیدار با سپاهان قهرمان لیگ دهم کشیده شود.