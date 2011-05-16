تغییر در سری جدید "صبحی دیگر" از هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رامین موسوی در این باره گفت: سری جدید "صبحی دیگر" همراه با تغییراتی از هفته دیگر به روی آنتن شبکه آموزش میرود.
این تهیهکننده در ادامه افزود: ما سعی کردیم از رنگهای شاد و متنوع در برنامه استفاده کنیم؛ رسالت شبکه آموزش این است که برنامههای آموزشی را در قالب برنامههای جذاب ارائه دهد.
وی عنوان کرد: آشنایی با شغلهای مختلف، غذاهای محلی، کوک (آموزش خیاطی)، یکی از ما دو نفر، نان حلال که به دلیل تاکید سازمان 50 قسمت آن نیز ضبط شده، نماهنگ موضوعی، آشنایی با شهرهای مختلف، پاورقی (معرفی کتاب)، طبیعت (مستند زندگی پروفسور کردوانی و بیسکی) حقوقی، مد و ...، آیتمهای برنامه در سری جدید هستند.
موسوی همچنین بیان کرد: نیما کرمی، امیر نیکزاد، ندا ملکی، آزاده نامداری، ندا نظربلندی، مهدی تیموری، مهیار مهرآذر، هدا ایزدی و مارال دوستی مجریان بخشهای مختلف "صبحی دیگر" هستند.
برنامه زنده "صبحی دیگر" با پرداخت به مسائل عمومی و تخصصی روزانه و انتقال نکات آموزشی و کلیدی از زبان کارشناسان مربوطه با اجرای نیما کرمی پخش میشود.
برنامه "صبحی دیگر" به تهیهکنندگی رامین موسوی ملکی و کارگردانی محمدرضا درخشان هر روز ساعت 9 تا 11 از شبکه آموزش پخش میشود.
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