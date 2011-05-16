پیاده روی احتمال بروز سکته قلبی دوم را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان ایتالیایی در تحقیقی با عنوان "ایکاروس" (ارزیابی توان بخشی قلبی و پیشگیری ثانوی پس از گرفتگی قلبی عروقی ایتالیا) که بر روی هزار و 440 بیمار انجام شد نشان دادند که فعالیتهای فیزیکی سبک می توانند 25 درصد احتمال بروز سکته قلبی دوم را کاهش دهد.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "تمرینات فیزیکی توانایی ایروبیک را بهبود می بخشند و اثرات مثبتی بر روی توانایی کاری داشته و خطر سکته های جدید را کاهش می دهند. چراکه توان قلب را افزایش داده و همزمان چربی خون را کاهش می دهند. به علاوه تمرینات ورزشی اثرات ضدفشارخون بالا و ضدافسردگی دارند."

این پزشکان افزودند: "هیچ محدودیت سنی برای شروع حرکات فیزیکی وجود ندارد. کافی است که روشها و زمانهای مناسب برای هر بیمار به طور مجزا شناسایی شود. به علاوه، در دوره توانبخشی بیماران متاثر از سکته قلبی، تمرینات فیزیکی در کنار اجتناب از سیگار و پیروی از یک رژیم غذایی سالم در کنار مصرف داروها می تواند اثرات درمان را 4 برابر کند."

توصیه های این دانشمندان در شرایطی انجام می شود که نتایج تحقیقات دیگری با عنوان BLITZ4 که در 163 مرکز قلبی بر روی 11 هزار و 706 بیمار با سابقه سکته قلبی انجام شد نشان داد که بسیاری از بیماران پس از بروز سکته تنها به میزان بسیار کم و ناکافی سبک زندگی خود را بهتر کردند.

به طوریکه 75 درصد از این بیماران پس از سکته مصرف سیگار را ترک کردند درحالیکه تنها 35 درصد از آنها سه بار در هفته به مدت 30 دقیقه پیاده روی می کردند.

براساس گزارش آنسا، همچنین تنها 25 درصد از بیماران پس از حمله قلبی متقاعد شدند که حداقل یکبار در روز از میوه و سبزیجات تازه استفاده کنند و تنها 45 درصد دو بار در هفته ماهی مصرف می کردند، درحالی که 75 درصد از بیماران یک وعده غذایی ماهی در هفته می خوردند.

در نتیجه، یک سوم این بیماران در فاصله 6 ماه پس از بروز سکته دارای فشار خون بالا بودند و تنها 45 درصد از آنها موفق شدند گلیسمی خود را تحت کنترل قرار دهند.

به همین منظور 70 درصد از این افراد حداکثر تا یکسال پس از سکته اول دچار سکته دوم شدند و مجدداً به بیمارستان مراجعه کردند.

این درحالی است که تنها 8 درصد از این بیماران در دوره های توانبخشی و دریافت مشاوره های ورزشی شرکت می کنند.