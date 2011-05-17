هتل چهار ستاره در قزوین ساخته می شود

اسد الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: در تمام جهان صنعت هتلداری به عنوان یک حرفه بین المللی بوده و از طریق این صنعت در گردشگری می ‌توان به توسعه اقتصادی و اشتغال زایی دست یافت.

وی افزود: در این راستا با سرمایه گذاری بخش خصوصی کلنگ یک هتل چهار ستاره جهت خدمت رسانی توسط استاندار محترم در استان قزوین به زمین زده شد که امیدواریم با راه اندازی این مجموعه بتوانیم به گردشگران و مسافران خدمات مطلوب ارائه کنیم.

بیرانوند با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: استان قزوین با توجه به غنای تاریخی، فرهنگی و طبیعی موجود باید از تاسیسات گردشگری بهینه در جهت رفاه گردشگران و مردم خوب استان استفاده کرده و با احداث امکانات اقامتی پذیرایی مناسب می ‌توان از پتانسیل‌های استان استفاده و قزوین را به مقصد گردشگری تبدیل کنیم.

وی اظهارداشت: این هتل چهار ستاره به مساحت سه هکتار با زیربنای دو هزار و 300 مترمربع در اراضی باراجین‌ توسط شرکت سرمایه گذاری آیته زیبا کنار با سرمایه‌ای بالغ بر 400 میلیارد ریال ساخته خواهد شد که با توجه به موافقت اصولی صادره از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نقشه‌های معماری آن مطابق با اصول و ضوابط معماری تعیین شده این سازمان اجرا خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآور شد: این مرکز اقامتی علاوه بر دارا بودن اتاق‌های یک تخته‌، دو تخته و سوئیت،‌ دارای امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، تالار پذیرایی، استخر، سونا، جکوزی، رستوران، فضای تفریحی برای کودکان، پارکینگ طبقاتی، غرفه های فروش صنایع دستی و سوغات و بانک است که پیش بینی می‌شود بعد از اتمام این پروژه زمینه اشتغال 220 نفر در این هتل فراهم شود.

در حال حاضر استان قزوین شش هتل و 15 مهمانپذیر دارد و یک هتل چهار ستاره در شهر قزوین و یک هتل سه ستاره در شهر تاکستان نیز در حال ساخت است.